Englands sensationeller Kader für die Spiele gegen Spanien und Kroatien bekanntgegeben
Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, der erfahrene deutsche Taktiker Thomas Tuchel, hat den endgültigen Kader für die entscheidenden Spiele der Nations League im November bekanntgegeben. Dies teilte der offizielle Pressedienst des Teams mit.
Im November warten auf die „Three Lions“ äußerst wichtige und intensive Duelle gegen die europäischen Schwergewichte Spanien und Kroatien.
Vollständiger Kader und Aufstellung nach Mannschaftsteilen
Der Stab um Thomas Tuchel hat folgende Spieler in den Kader berufen:
Torhüter: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford;
Abwehr: Jarrad Branthwaite, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Djed Spence, Trent Alexander-Arnold, Ben White;
Mittelfeld: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, James Garner, Jobe Bellingham, King, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice;
Angriff: Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Morgan Rogers.
Wichtige Aspekte und Überraschungen im Kader
Die vom Trainer gewählte Liste enthält eine Reihe bemerkenswerter Neuerungen, die die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen:
Zwei Bellinghams in einem Team: Neben dem Star von Real Madrid, Jude Bellingham, wird auch sein Bruder Jobe Bellingham in die Nationalmannschaft berufen, was als familiäres und historisches Ereignis angesehen wird.
Junge Generation und Debütanten: Die Berufung junger Talente wie Myles Lewis-Skelly vom FC Arsenal und Rio Ngumoha zeigt Tuchels Absicht, das Team zu verjüngen und mehr Tempo einzubringen.
Super-Duelle im November: Mit diesem erneuerten Kader tritt England im Rahmen der Nations League auf europäischer Bühne gegen den Europameister Spanien sowie gegen die stets konkurrenzfähige kroatische Auswahl an.
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