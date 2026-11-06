Englands sensationeller Kader für die Spiele gegen Spanien und Kroatien bekanntgegeben

Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, der erfahrene deutsche Taktiker Thomas Tuchel, hat den endgültigen Kader für die entscheidenden Spiele der Nations League im November bekanntgegeben. Dies teilte der offizielle Pressedienst des Teams mit.

Im November warten auf die „Three Lions“ äußerst wichtige und intensive Duelle gegen die europäischen Schwergewichte Spanien und Kroatien.

Vollständiger Kader und Aufstellung nach Mannschaftsteilen

Der Stab um Thomas Tuchel hat folgende Spieler in den Kader berufen:

Torhüter: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford;

Abwehr: Jarrad Branthwaite, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Djed Spence, Trent Alexander-Arnold, Ben White;

Mittelfeld: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, James Garner, Jobe Bellingham, King, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice;

Angriff: Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Morgan Rogers.

Wichtige Aspekte und Überraschungen im Kader

Die vom Trainer gewählte Liste enthält eine Reihe bemerkenswerter Neuerungen, die die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen: