Englands sensationeller Kader für die Spiele gegen Spanien und Kroatien bekanntgegeben

·10·Sport
Englands sensationeller Kader für die Spiele gegen Spanien und Kroatien bekanntgegeben

Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, der erfahrene deutsche Taktiker Thomas Tuchel, hat den endgültigen Kader für die entscheidenden Spiele der Nations League im November bekanntgegeben. Dies teilte der offizielle Pressedienst des Teams mit.

Im November warten auf die „Three Lions“ äußerst wichtige und intensive Duelle gegen die europäischen Schwergewichte Spanien und Kroatien.

Vollständiger Kader und Aufstellung nach Mannschaftsteilen

Der Stab um Thomas Tuchel hat folgende Spieler in den Kader berufen:

  • Torhüter: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford;

  • Abwehr: Jarrad Branthwaite, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Djed Spence, Trent Alexander-Arnold, Ben White;

  • Mittelfeld: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, James Garner, Jobe Bellingham, King, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice;

  • Angriff: Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Morgan Rogers.

Wichtige Aspekte und Überraschungen im Kader

Die vom Trainer gewählte Liste enthält eine Reihe bemerkenswerter Neuerungen, die die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen:

  • Zwei Bellinghams in einem Team: Neben dem Star von Real Madrid, Jude Bellingham, wird auch sein Bruder Jobe Bellingham in die Nationalmannschaft berufen, was als familiäres und historisches Ereignis angesehen wird.

  • Junge Generation und Debütanten: Die Berufung junger Talente wie Myles Lewis-Skelly vom FC Arsenal und Rio Ngumoha zeigt Tuchels Absicht, das Team zu verjüngen und mehr Tempo einzubringen.

  • Super-Duelle im November: Mit diesem erneuerten Kader tritt England im Rahmen der Nations League auf europäischer Bühne gegen den Europameister Spanien sowie gegen die stets konkurrenzfähige kroatische Auswahl an.

Thomas TuchelEnglische NationalmannschaftNations LeagueJude BellinghamFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sadiq Khan: „73 Tore – Kane ist nun offiziell einer der Größten aller Zeiten“Sadiq Khan: „73 Tore – Kane ist nun offiziell einer der Größten aller Zeiten“27 Oktober 23:13Thomas Tuchel bereut es, nach dem Sieg in Mexiko nicht in den Rasen gebissen zu habenThomas Tuchel bereut es, nach dem Sieg in Mexiko nicht in den Rasen gebissen zu haben16 September 09:11Lamine Yamal über den Ballon d'Or 2026: „Ich spiele nicht nur für diese Auszeichnung!“Lamine Yamal über den Ballon d'Or 2026: „Ich spiele nicht nur für diese Auszeichnung!“30 September 10:19Thierry Henry erkennt die Dominanz der spanischen Nationalmannschaft anThierry Henry erkennt die Dominanz der spanischen Nationalmannschaft an24 September 22:34Nico Williams hält Lamine Yamal für den Ballon d'Or für würdigNico Williams hält Lamine Yamal für den Ballon d'Or für würdig30 September 09:12Der Held im Schatten von Jude Bellingham und Harry Kane: Englands neuer MotorDer Held im Schatten von Jude Bellingham und Harry Kane: Englands neuer Motor15 Juli 14:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer