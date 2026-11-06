Glückliche Umarmung: Wie ein Koala-Baby aus den Fängen einer Würgeschlange gerettet wurde (Video)

Ein unerwarteter und bewegender Vorfall in einem Naturschutzgebiet in Brisbane, Australien, verbreitete sich in den sozialen Medien und zog die Aufmerksamkeit von Millionen Nutzern auf sich. Als eine Einheimische namens Nell mit ihrem Hund spazieren ging, riskierte sie ihr eigenes Leben, um ein kleines Koala-Baby, das in die Fänge einer riesigen Würgeschlange geraten war, mit bloßen Händen zu retten.

Augenzeugen und Naturschützer bewerten die Kaltblütigkeit und den Mut der Frau als eine wahre Heldentat.

Eine verzweifelte Mutter und eine 1,5 Meter lange Python: Wie kam es zu dem Vorfall?

Während ihres Spaziergangs hörte die Frau das panische Kreischen der Vögel in der Umgebung und wurde Zeugin einer unerwarteten Szene:

Kampf um Leben und Tod: Eine etwa 1,5 Meter lange Python hatte sich fest um das Koala-Baby gewickelt und versuchte, es zu erwürgen;

Die Hilflosigkeit der Koala-Mutter: Die in der Nähe befindliche Koala-Mutter versuchte verzweifelt, die Schlange zu zerkratzen, um ihr Junges vor dem Raubtier zu schützen, war jedoch nicht stark genug;

Eine Entscheidung in Sekundenbruchteilen: Nell zögerte keine Sekunde und hob das ineinander verschlungene Koala-Baby und die Python direkt vom Boden auf. Mit ihren Fingern löste sie die Würgeschlingen der Schlange eine nach der anderen und befreite das Tier aus dem tödlichen Griff.

Harmonie der Natur: Sowohl der Koala als auch die Schlange überlebten

Der Rettungsprozess wurde mit besonderer Vorsicht gegenüber beiden Wildtieren durchgeführt:

Wiedervereinigung der Familie: Nachdem Nell sichergestellt hatte, dass das Koala-Baby unverletzt war und frei atmen konnte, ließ sie es bei seiner Mutter, die in einem Baum wartete. Nach kurzer Zeit beruhigten sich Mutter und Kind, drückten sich aneinander und kletterten in eine sichere Höhe.

Der Python wurde kein Schaden zugefügt: Die Frau bestrafte die Raubschlange nicht. Sie wickelte sie vorsichtig um ihren Arm und brachte sie in ein sichereres Grüngebiet, weit weg von Bäumen und Koalas.

«Ich bereue den Biss nicht»: Die Worte der Heldin

Obwohl die Python Nell während des dramatischen Vorgangs nicht angriff, klammerte sich das panische kleine Koala-Baby an ihre Schulter und zerkratzte und biss sie vor Angst leicht: