Neuer Weltrekord: Akbar Djuraev gewinnt Gold bei der Weltmeisterschaft in China (video)

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Neuer Weltrekord: Akbar Djuraev gewinnt Gold bei der Weltmeisterschaft in China (video)

Bei der Gewichtheber-Weltmeisterschaft der Erwachsenen im chinesischen Ningbo feierte die usbekische Sportdelegation einen weiteren großen Erfolg. Der Olympiasieger und einer der stärksten Gewichtheber der Welt, Akbar Djuraev, erzielte ein weiteres historisches Ergebnis.

Der usbekische Athlet, der in der Gewichtsklasse bis 110 kg antrat, ließ in der Disziplin Reißen alle Konkurrenten hinter sich, gewann die Goldmedaille und verbesserte gleichzeitig seinen eigenen Weltrekord.

198-Kilogramm-Rekord: Fakten und Zahlen

Akbar Djuraevs Auftritt bewies einmal mehr, dass er zu den stärksten Athleten des Planeten gehört:

  • Rekordverbesserung: Djuraev bewältigte im Reißen ein Gewicht von 198 kg und übertraf damit seinen bisherigen Weltrekord;

  • Absolute Führung: Mit diesem Ergebnis sicherte sich unser Landsmann die kleine Goldmedaille und verschaffte sich einen wichtigen Vorsprung für den Titel im Zweikampf;

  • Können und Beständigkeit: Der Anführer des usbekischen Gewichthebens bricht regelmäßig Rekorde bei internationalen Wettkämpfen und steht konstant auf dem obersten Treppchen des Podiums.

Dieser historische Sieg in Ningbo festigt erneut die führende Position der usbekischen Gewichtheberschule auf der Weltbühne.

Akbar DjuraevGewichthebenWeltmeisterschaftNingboUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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