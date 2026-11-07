Cannavaro an die Napoli-Spieler: „Auf dem Platz Mund halten und Hände bei sich behalten“

Der ehemalige Verteidiger des SSC Neapel und aktuelle Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Fabio Cannavaro äußerte sich zur problematischen Situation rund um das Team aus Neapel und gab den Spielern einen ernsthaften Rat.

Calcionapoli1926.it In einem Interview mit der Publikation betonte der ehemalige Gewinner des Ballon d'Or, dass es notwendig sei, übermäßige Emotionen und Konflikte auf dem Platz zu vermeiden und sich ausschließlich auf das Spiel zu konzentrieren.

„Klärt übermäßige Emotionen in der Kabine“: Cannavaros Forderung

Der Experte, eine bekannte Persönlichkeit des neapolitanischen Fußballs, betonte die Notwendigkeit, die Mannschaftsdisziplin an erste Stelle zu setzen:

Gelassenheit auf dem Platz: „Ich denke, man muss auf dem Platz den Mund halten und die Hände bei sich behalten. Es gibt keinen Grund für überflüssige Gesten oder Diskussionen. Alle anderen Beschwerden und Probleme können nach dem Spiel in der Kabine geklärt werden“, sagte Cannavaro.

Verantwortung der Spieler: Der Trainer betonte, dass es falsch sei, die gesamte Schuld nur auf den Trainerstab zu schieben: „Man kann die besten Ideen der Welt haben, aber 80 bis 90 Prozent des Erfolgs jedes Trainers hängen direkt von der Leistung der Spieler ab.“

Die schwierige Lage von Napoli und das entscheidende Duell gegen Lazio

Derzeit durchlebt der Klub aus Neapel in der italienischen Meisterschaft schwierige Zeiten: