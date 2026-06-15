Südkorea will ein neues „Goldenes Zeitalter“ auf dem Halbleitermarkt einläuten

Die südkoreanische Regierung unternimmt einen strategischen Schritt, um ihre Führungsposition auf dem globalen Chipmarkt zu festigen. Im Rahmen eines umfassenden Programms zur Unterstützung der Entwicklung und Produktion von Leistungshalbleitern der nächsten Generation sollen fast eine halbe Milliarde Dollar bereitgestellt werden. Diese Initiative gilt als wichtiger Meilenstein für wirtschaftliches Wachstum und technologische Unabhängigkeit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Rahmen des Projekts Ultra-Innovation Economy sind insgesamt 750 Milliarden Won (ca. 494 Millionen Dollar) vorgesehen. Davon fließen 500 Milliarden Won direkt in Forschung und Entwicklung (R&D). Die Hauptziele des Programms wurden bei einem Treffen unter der Leitung des stellvertretenden Premierministers und Wirtschaftsministers Choi Sang-mok festgelegt.

Künstliche Intelligenz und Energieeffizienz

Der Fokus der Regierung liegt auf Halbleitern für data-centers und AI-Infrastruktur. Laut ixbt.com sind diese Komponenten für die Verarbeitung und Verteilung elektrischer Energie verantwortlich und beeinflussen direkt die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von Serversystemen. Dies ermöglicht enorme Ressourceneinsparungen beim Betrieb von ChatGPT und anderen großen Sprachmodellen.

Im Zentrum des Programms stehen Technologien auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Im Vergleich zu herkömmlichen Siliziumlösungen ermöglichen diese Materialien effizientere Geräte, die bei höheren Spannungen, Temperaturen und Frequenzen arbeiten können. Diese Technologien sollen künftig neben DRAM-Speicherchips zu einer tragenden Säule der Wirtschaft werden.

Neue industrielle Richtungen

Leistungshalbleiter der nächsten Generation werden nicht nur im IT-Sektor, sondern auch in anderen strategischen Branchen eingesetzt. Sie sollen insbesondere folgende Bereiche revolutionieren:

Energie und erneuerbare Quellen;

Elektrofahrzeuge und moderne Verkehrssysteme;

Robotik und automatisierte Fertigung;

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungsindustrie.

Südkoreanische Behörden streben einen vollständigen Produktionszyklus im Inland an. Dies umfasst den gesamten Prozess von der Materialentwicklung bis zur Montage fertiger Module. Dieser Ansatz beschleunigt die Überführung wissenschaftlicher Entwicklungen in die Serienproduktion und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Industrie.

Südkorea ist derzeit weltweit führend auf dem Markt für DRAM-Speicherchips. Mit dem neuen Programm will das Land die Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern verringern und seine absolute Dominanz auf dem globalen Chipmarkt sichern. Diese Investitionen stärken die Position koreanischer Unternehmen bei der Lieferung kritischer Komponenten für Giganten wie NVIDIA oder Apple.