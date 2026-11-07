Reinigt Wohnungen und arbeitet in Fabriken: Was kann der humanoide Roboter von Xiaomi?

Auf der renommierten World Internet Conference in Wuzhen, China, präsentierte Xiaomi seine neuesten revolutionären Fortschritte in den Bereichen Robotik und KI. Im Rahmen der Veranstaltung wurde eine auf Xiaomi-Robotics-1 basierende KI-Modellplattform vorgestellt.

Der mit diesem System ausgestattete humanoide Roboter wurde unter realen Bedingungen im Wohnkomplex Xiaomi Youth Apartments, der für Mitarbeiter des Unternehmens konzipiert ist, getestet und erzielte beeindruckende Ergebnisse.

3 Räume, über 50 Aufgaben: Wie verlief der Test im Haushalt?

Der KI-gesteuerte Roboter bewies, dass er komplexe Haushaltsaufgaben völlig autonom und ohne menschliche Hilfe erledigen kann:

Kontinuierliche Aufgabenketten: Der Roboter absolvierte in über 30 Minuten eine Kette von mehr als 50 Aufgaben ohne einen einzigen Fehler;

Vollständig autonome Bewegung: Das Gerät bewegte sich problemlos durch 3 Räume und plante alle Abläufe ohne menschliches Eingreifen eigenständig;

Lösung komplexer Haushaltsaufgaben: Der Roboter bewältigte erfolgreich heikle Aufgaben wie das Aufräumen von Sofas und Schreibtischen, die Mülltrennung, das Sortieren und Platzieren verschiedener Kleinteile sowie die allgemeine Inspektion der Wohnung.

Revolution in der Industrie: Eine volle 8-Stunden-Schicht im Autowerk

Xiaomi demonstrierte in der Praxis, dass diese intelligente Plattform nicht nur in Wohnungen, sondern auch in der Schwerindustrie eine beispiellose Effizienz bietet: