Was zeichnet den neuen Star von Manchester City aus?

„Manchester City“-Legende Micah Richards hat die Integration und die starke Leistung des spektakulären Sommertransfers, Mittelfeldspieler Elliot Anderson, in höchsten Tönen gelobt. Zur Erinnerung: Der 24-jährige englische Nationalspieler wechselte in der Sommer-Transferperiode für eine Rekordsumme von 116 Millionen Pfund von Nottingham Forest zu den „Citizens“.

In einem Interview mit Goal gab der ehemalige Verteidiger zu, dass er anfangs Zweifel an diesem Transfer hatte, betonte jedoch, dass der Charakter und die Konstanz des Spielers alle Fragen beantwortet hätten.

„Anfangs war ich skeptisch, aber jetzt ist er der Beste“: Richards' Anerkennung

Als Micah Richards über die Eingewöhnung des Spielers im Umfeld der Stars sprach, äußerte er sich wie folgt:

Anpassung und Charakter: „Es ging nicht um das Können. Er ist ein unglaublich starker Spieler, der bereits auf höchstem Niveau bewiesen hat, was er kann, und der das Trikot der englischen Nationalmannschaft trägt. Aber manchmal hängt alles vom Charakter ab. Wie passt du dich in ein Kollektiv ein, in dem große Stars und Spieler versammelt sind, die alle Trophäen gewonnen haben? Trotz des Pechs im ersten Spiel halte ich ihn derzeit für den besten Spieler von Manchester City in dieser Saison“, sagte der ehemalige Verteidiger.

Offensives Potenzial: Der Experte zeigte sich zudem überzeugt, dass Andersons Effektivität in der Offensive noch weiter steigen wird: „Ich denke, er ist zu noch mehr fähig. Alles hängt von den Aufgaben und der Verantwortung auf dem Platz ab.“

Vergleich mit Rodri: Unterschiede im Spielstil

Richards analysierte auch die Unterschiede zwischen dem zentralen Ankerpunkt Rodri und Anderson:

Kontrolle und Tempo: Wenn Rodri auf dem Platz steht, fungiert er als Regisseur, der das Spieltempo kontrolliert, den Ball hält und sich aus dem Pressing befreit;

Dynamik und Beweglichkeit: „Anderson kann das Spiel auch kontrollieren, aber er ist ein viel dynamischerer, schnellerer und beweglicherer Spieler als Rodri“, betonte Richards.

Saison-Statistiken:

Anzahl der Spiele: 14 Begegnungen;

Leistung: 1 Tor und 2 Vorlagen;

Transferwert: 116 Millionen Pfund.

Die souveränen Auftritte des jungen Mittelfeldspielers, insbesondere in der Champions League und bei wichtigen Duellen in der Premier League, heben das Spiel der Mannschaft auf ein neues Niveau.