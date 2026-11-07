Die ultimative Waffe gegen den Kongress: Wie der US-Präsident sein Vetorecht nutzt

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Die ultimative Waffe gegen den Kongress: Wie der US-Präsident sein Vetorecht nutzt

Der gewählte US-Präsident Donald Trump hat eine scharfe Erklärung zu den künftigen politischen Beziehungen zwischen dem Weißen Haus und dem Kongress abgegeben. Er betonte, dass er sein präsidiales Vetorecht umfassend und aktiv nutzen werde, falls die Demokraten im US-Kongress die Gesetzesentwürfe und Initiativen der neuen Regierung nicht unterstützen oder blockieren sollten.

Dieses deutliche Signal deutet auf eine Ära schwerer politischer Konfrontationen und Spannungen zwischen der Exekutive und der Legislative in Washington hin.

Trumps Position: Eine entschlossene Warnung und uneingeschränkter Druck

Die Erklärung des neu gewählten Präsidenten verfolgt mehrere strategische Ziele:

  • Vollständige Nutzung der präsidialen Befugnisse: Trump machte deutlich, dass er alle verfassungsmäßigen Möglichkeiten ausschöpfen wird, um jeden Widerstand der Opposition (Demokraten) gegen sein Wahlprogramm und seine strategischen Pläne zu brechen.

  • Ein direktes Ultimatum an die Demokraten: Die Erklärung ist ein ernstes Signal an die Demokraten im Gesetzgebungsorgan und zeigt, dass Versuche, künstliche Hindernisse für wichtige Reformen und politische Entscheidungen der Regierung zu errichten, nicht unbeantwortet bleiben werden.

Das präsidiale Veto: Wie mächtig ist diese Waffe?

Im US-Staatssystem gilt das Vetorecht des Präsidenten als das stärkste Instrument zur Beeinflussung der Legislative:

  • Verfassungsmäßige Macht: Gemäß der US-Verfassung hat das Staatsoberhaupt das Recht, jeden vom Kongress verabschiedeten Gesetzesentwurf zurückzuweisen und dessen Inkrafttreten zu verhindern.

  • Das Problem der 2/3-Mehrheit: Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, ist in beiden Kammern des Kongresses – dem Repräsentantenhaus und dem Senat – eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der Stimmen erforderlich. Angesichts der aktuellen Kräfteverhältnisse und der politischen Polarisierung ist es nahezu unmöglich, eine solche Anzahl an Stimmen zu mobilisieren.

Analysten in Washington gehen davon aus, dass Trumps aggressive und offene Warnung auf einen kompromisslosen Kampf zwischen den beiden Lagern bei der Bundesgesetzgebung, Haushaltsdebatten und wichtigen politischen Initiativen in naher Zukunft hindeutet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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