Angler fängt zufällig einen speziell markierten Fisch und gewinnt 1 Million Dollar

Der 26-jährige Mite Morris aus Darwin, Australien, hat einen speziell markierten Fisch gefangen und damit einen Preis in Höhe von 1 Million Dollar gewonnen. Der begeisterte Angler hatte bei seinem gewöhnlichen Hobby unerwartetes Glück. Während er sich mit seinem Bruder unterhielt, fing er den markierten Fisch und wurde so zum Gewinner des Millionenpreises.

Es wurde berichtet, dass der Mann einen etwa 80 Zentimeter langen Barramundi gefangen hat. Der Unterschied zu anderen Fischen war eine spezielle rote Markierung an seinem Körper. Genau diese Markierung wies darauf hin, dass der Fisch Teil eines Wettbewerbs mit einem hohen Geldpreis war.

Es handelt sich um den Wettbewerb namens „Million Dollar Fish“. Die Organisatoren setzen vorab markierte Fische in den Gewässern aus. Wer einen dieser Fische fängt, hat gemäß den Wettbewerbsregeln die Chance, 1 Million Dollar zu gewinnen.

So wurde aus dem gewöhnlichen Angelausflug des Mannes ein unerwartetes Ereignis. Obwohl er nur angeln wollte, brachte ihm das Glück einen großen Geldpreis ein.