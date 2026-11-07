Fünf seit 100 Tagen im Pazifik vermisste Personen lebend gefunden

Fünf Personen, die fast 100 Tage lang im Pazifischen Ozean verschollen waren, wurden auf einer der Kiribati-Inseln lebend gefunden. Das Erstaunlichste ist, dass sie Tausende von Kilometern auf dem Meer zurückgelegt haben und auf einer Insel ankamen, die 5.400 Kilometer von ihrer Heimat entfernt liegt.

Wie sich herausstellte, begann der Vorfall am 30. Juli 2026. Neun Familienmitglieder aus dem Chuuk-Staat in Mikronesien machten sich auf den Weg zu einer üblichen, etwa einstündigen Bootsfahrt zwischen den Inseln Murilo und Ruo. Unterwegs begann jedoch ein schwerer Sturm, der ihr Boot auf den offenen Ozean hinaustrieb. Infolgedessen ging dem Boot der Treibstoff aus und es trieb über eine weite Strecke mit der Strömung.

Nachdem das Boot sein Ziel nicht erreicht hatte, leitete die US-Küstenwache Suchmaßnahmen ein. Obwohl in fast 10 Tagen mehr als 85.000 Quadratkilometer Ozeanfläche abgesucht wurden, gab es keine Spur von ihnen. Später wurde die Suche eingestellt.

Fast drei Monate später, am 1. November, entdeckten Bewohner der Fanning-Insel in Kiribati ein Boot, das auf dem Meer trieb. Darin befanden sich drei erwachsene Männer und zwei Jugendliche. Die Einheimischen retteten sie und leisteten medizinische Hilfe. Es stellte sich heraus, dass von der neunköpfigen Gruppe nur fünf überlebt hatten; vier waren während der Reise verstorben.

Der Zustand der Geretteten war sehr kritisch: Sie litten unter schwerer Dehydrierung und Nahrungsmangel. Ärzte leisteten ihnen erste Hilfe und verabreichten Flüssigkeiten intravenös. Es wird berichtet, dass sich ihr Zustand derzeit verbessert.

Der Gouverneur des Chuuk-Staates in Mikronesien, Alexander Narruhn, gab bekannt, dass er Verhandlungen mit der Regierung von Kiribati führt, um die Überlebenden in ihre Heimat zurückzubringen.

Quellen zufolge blieben die Überlebenden fast drei Monate lang auf dem offenen Ozean. Wie sie unter solch schwierigen Bedingungen überleben konnten, bleibt einer der erstaunlichsten Aspekte des Vorfalls.