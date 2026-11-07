Kehren MMA-Legenden auf die Matte zurück? Jemeljanenko nennt möglichen Ort für Kampf gegen Chabib

Die Kampfsportlegende, die gemeinsam mit UFC-Champion Islam Machatschew als Ehrengast und internationaler Botschafter an der 50. Sambo-Weltmeisterschaft in Taschkent teilnimmt, Fjodor Jemeljanenko hat eine Erklärung abgegeben, die die Kampfsportwelt erschüttert.

Der ehemalige russische Schwergewichtsstar erklärte sich bereit, einen Schaukampf nach Sambo-Regeln gegen seinen Landsmann, den ungeschlagenen ehemaligen UFC-Champion, Chabib Nurmagomedow zu bestreiten.

«Ich bin bereit, jetzt ist Chabib am Zug»: TASS-Bericht und wichtige Details

In einem Interview mit der renommierten russischen TASS bestätigte Nachrichtenagentur, dass ein Duell zwischen den beiden großen Athleten Realität werden könnte:

Fjodors Bedingung und Zustimmung: «Wenn Chabib nichts gegen einen Schaukampf hat, lässt sich das problemlos umsetzen. Ich persönlich habe meine Zustimmung gegeben», sagte der legendäre Kämpfer;

Wo und wann findet es statt?: Jemeljanenko betonte, dass für dieses historische Duell eine spezielle Plattform erforderlich sei: «Wo? Man muss einen Ort vorbereiten, das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht im Rahmen der nächsten Sambo-Weltmeisterschaft? Es ist noch unklar, wo die nächste WM stattfinden wird, diese Frage steht kurz vor der Klärung».

Der Abschied der beiden Legenden vom Sport

Obwohl beide Kämpfer ihre offizielle Profikarriere bereits beendet haben, wäre ihr Aufeinandertreffen auf der Matte zweifellos das Sportereignis des Jahres:

Chabibs ungeschlagene Karriere: Chabib Nurmagomedow, der mit einer Bilanz von 29-0 in die Geschichte einging, beendete seine aktive Laufbahn offiziell im Oktober 2020, nachdem er Justin Gaethje vorzeitig besiegt hatte;

Jemeljanenkos letzter Kampf: Fjodor Jemeljanenko hängte seine Handschuhe im Februar 2023 nach dem Kampf um den Bellator-Schwergewichtstitel gegen Ryan Bader an den Nagel.

Sollte auch Nurmagomedow dieses Angebot positiv annehmen, könnten wir Zeugen des spektakulärsten Schaukampfes der Sambo-Geschichte mit einem riesigen Publikum werden.