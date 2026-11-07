In Kirgisistan wird die mit 732 Metern längste Glasbrücke der Welt gebaut

In Kirgisistan wird ein Großprojekt umgesetzt, das Touristen in Staunen versetzen soll. Im Nationalpark „Ala-Archa“ ist der Bau einer 732 Meter langen gläsernen Hängebrücke geplant. Dieses Bauwerk könnte als längste Glasbrücke der Welt in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden.

Nach Angaben der Nationalparkverwaltung wurden die ersten Entwürfe des Projekts von der Präsidialverwaltung Kirgisistans vorgelegt. Zudem fand ein Treffen mit Vertretern eines europäischen Unternehmens statt, das für die Bauarbeiten verantwortlich ist.

Dem Plan zufolge sollen die Bauarbeiten im November dieses Jahres beginnen. Die vollständige Fertigstellung des Projekts und die Eröffnung der Brücke für Touristen sind für Ende 2027 vorgesehen.

Das neue Bauwerk soll ein wichtiger Teil eines großen Tourismuskomplexes werden. In der Nähe der Brücke wird zudem ein ökologischer Wanderweg eingerichtet, der vom Tepshi-Plateau bis zum Berg Teke-Too und einem örtlichen Wasserfall führt.

Es ist erwähnenswert, dass die Arbeiten zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur im Nationalpark „Ala-Archa“ fortgesetzt werden. Hier wurden bereits eine Seilbahn in Betrieb genommen und Erholungsgebiete errichtet. Zudem steht der Bau eines Fünf-Sterne-Hotels kurz vor dem Abschluss.

Zur Information: Der staatliche Naturpark „Ala-Archa“ liegt 30–40 Kilometer südlich der Stadt Bischkek an den nördlichen Hängen des Kirgisischen Gebirges. Das 1976 gegründete Gebiet zieht mit seinen hohen Bergen, einzigartigen Landschaften und seiner natürlichen Schönheit Touristen und Bergsteiger an.

Sobald die 732 Meter lange Glasbrücke fertiggestellt ist, wird sie voraussichtlich zu einer der bedeutendsten Touristenattraktionen Kirgisistans.