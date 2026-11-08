Otabek Umarov verspricht Bobur Omonov sein Traumauto „Gelik“ (Video)

Der langjährige Traum des usbekischen Parasportlers Bobur Omonov könnte bald in Erfüllung gehen. Bei einem Treffen mit dem Sportler versprach Otabek Umarov, ihm das von ihm erträumte „Gelik“-Auto zu schenken.

Videoaufnahmen dieses Treffens verbreiteten sich in den sozialen Medien und erregten die Aufmerksamkeit der Nutzer. Es ist bekannt, dass Bobur Omonov sich schon lange ein Fahrzeug der Mercedes-Benz G-Klasse wünscht.

Das Versprechen von Otabek Umarovan den Sportler wurde von den Internetnutzern herzlich aufgenommen. Viele unterstützen diese Initiative und wünschen sich, dass Bobur Omonovs Traum bald Wirklichkeit wird.

Bisher wurde noch kein Datum für die Übergabe des Fahrzeugs genannt. Dennoch sorgten das Treffen und das aufrichtige Gespräch für zahlreiche positive Kommentare in den sozialen Netzwerken.