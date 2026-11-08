Otabek Umarov verspricht Bobur Omonov sein Traumauto „Gelik“ (Video)

·9·Sport
Otabek Umarov verspricht Bobur Omonov sein Traumauto „Gelik“ (Video)

Der langjährige Traum des usbekischen Parasportlers Bobur Omonov könnte bald in Erfüllung gehen. Bei einem Treffen mit dem Sportler versprach Otabek Umarov, ihm das von ihm erträumte „Gelik“-Auto zu schenken.

Videoaufnahmen dieses Treffens verbreiteten sich in den sozialen Medien und erregten die Aufmerksamkeit der Nutzer. Es ist bekannt, dass Bobur Omonov sich schon lange ein Fahrzeug der Mercedes-Benz G-Klasse wünscht.

Das Versprechen von Otabek Umarovan den Sportler wurde von den Internetnutzern herzlich aufgenommen. Viele unterstützen diese Initiative und wünschen sich, dass Bobur Omonovs Traum bald Wirklichkeit wird.

Bisher wurde noch kein Datum für die Übergabe des Fahrzeugs genannt. Dennoch sorgten das Treffen und das aufrichtige Gespräch für zahlreiche positive Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Bobur OmonovOtabek UmarovParalympicsParasportUsbekistan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

14 Jahre und 2,18 Meter groß: Teenager aus Buchara beeindruckt Otabek Umarov (Video)14 Jahre und 2,18 Meter groß: Teenager aus Buchara beeindruckt Otabek Umarov (Video)3 November 10:42Otabek Shukurov in Europa: Serbischer Verein verkündet historisch bedeutenden TransferOtabek Shukurov in Europa: Serbischer Verein verkündet historisch bedeutenden Transfer30 September 19:52Radnik-Trainer Rendulić enthüllt die spezielle Rolle von Otabek Shukurov im TeamRadnik-Trainer Rendulić enthüllt die spezielle Rolle von Otabek Shukurov im Team8 Oktober 06:50Bobur Qurbonov nach vollem Kampf unterlegen (Video)Bobur Qurbonov nach vollem Kampf unterlegen (Video)31 August 09:06Spektakuläres Comeback: Nasaf dreht 0:2-Rückstand in einen 3:2-SiegSpektakuläres Comeback: Nasaf dreht 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg5 November 00:15Bobur Tagiyev gewinnt beim Mangu 5 Turnier durch PunktrichterentscheidungBobur Tagiyev gewinnt beim Mangu 5 Turnier durch Punktrichterentscheidung26 September 22:44
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester