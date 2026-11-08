78-jähriger Mann beeindruckt alle bei seinem 43. New York Marathon

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78-jähriger Mann beeindruckt alle bei seinem 43. New York Marathon

Die Teilnahme des 78-jährigen James Thomas am New York Marathon in den USA zog die Aufmerksamkeit vieler auf sich. Er legte die 42,2 Kilometer lange Strecke in fast 14 Stunden zurück und beendete damit seinen 43. Marathon in der Geschichte des Wettbewerbs.

Interessanterweise war Thomas der letzte Teilnehmer, der bei dem diesjährigen Rennen die Ziellinie überquerte. Er startete am Morgen des 1. November und erreichte diese gegen 23:20 Uhr abends, im Central Park, wo er die Ziellinie überquerte.

Die wartenden Fans und Organisatoren empfingen den Senior mit Applaus. Nach dem fast 14-stündigen Lauf erhielt er, wie die anderen Teilnehmer auch, eine Ehrenmedaille.

Es wurde bekannt, dass James Thomas erstmals 1980 am New York Marathon teilnahm. Seitdem hat er es geschafft, 43 Mal bei diesem Wettbewerb das Ziel zu erreichen. Der Marathon im Jahr 2026 soll seine letzte Teilnahme sein.

Laut Thomas ist es wichtig, dass der Wille und die körperlichen Möglichkeiten eines Menschen übereinstimmen. Seiner Meinung nach mag der Verstand weitermachen wollen, aber der Körper muss dafür auch die Kraft aufbringen.

Dass der 78-Jährige sein Interesse am Marathon über fast ein halbes Jahrhundert bewahrt und auch den nächsten Wettbewerb bis zum Ende durchgezogen hat, ist für viele ein Vorbild.

New York MarathonJames ThomasMarathonLaufsportSenioren
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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