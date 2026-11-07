Ilia Topuria enthüllt Details über den härtesten Kampf seiner Karriere

Der ehemalige UFC-Champion im Feder- und Leichtgewicht Ilia Topuria sprach erstmals ausführlich über die schweren Verletzungen, die er sich bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Knockout-Künstler Justin Gaethje zugezogen hat.

Der aufsehenerregende Kampf vom 15. Juni dieses Jahres, UFC White House — Freedom 250 der mit einem Sieg durch technischen Knockout für Gaethje endete, wurde für den georgisch-spanischen Kämpfer zu einer echten Zerreißprobe.

«Ich konnte vor Schmerzen kaum atmen»: Der schreckliche Zustand im Oktagon

In einem Interview mit dem X-Account Parry Punch erinnerte sich der ehemalige Champion mit erschütternden Details an seine körperliche Verfassung an jenem Abend:

Zahlreiche Brüche: «Vier meiner Knochen waren gebrochen, darunter zwei Augenhöhlen, meine Nase und mein Bein», sagte der Sportler;

Verlust der Sehkraft: Topuria betonte, dass er am Ende des Kampfes kaum noch etwas sehen konnte: «Ich stand in diesem Zustand vor dem US-Präsidenten, Tausenden von Menschen und Millionen von Zuschauern. Meine Augen sahen fast nichts mehr, und wegen der starken Schmerzen fiel mir sogar das Atmen schwer»;

Philosophisches Fazit: Dennoch erklärte der Kämpfer, dass er dies als Lektion fürs Leben betrachte: «Es war eine seltsame Erfahrung, aber gleichzeitig bin ich froh, sie gemacht zu haben. Denn ich habe verstanden, dass das Leben weitergeht, egal wie hart es einen prüft oder wie grausam es einen behandelt.»

«Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende»: Topuria deutet Revanche an

Trotz der Niederlage betont der ehemalige Champion nachdrücklich, dass das letzte Wort im Duell mit seinem Rivalen noch nicht gesprochen ist:

Der Gegner wurde anerkannt, aber ein Ende ist nicht in Sicht: «Justin hat an jenem Abend einen großartigen Job gemacht und war wirklich besser als ich. Aber unsere gemeinsame Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es ist klar, dass noch neue Kapitel folgen werden», zitiert Home of FightTopuria;

Großes Geld und ein zweiter Kampf: Topuria glaubt, dass auch Gaethje finanziell nicht auf diesen Kampf verzichten kann: «Er hat die höchste Börse seines Lebens ausgerechnet in diesem Kampf gegen mich verdient. Ich glaube nicht, dass er seine Karriere beendet, ohne noch einmal eine so hohe Summe zu kassieren.»

Ein mögliches zweites Aufeinandertreffen zwischen den beiden Knockout-Spezialisten stößt in der Welt der Kampfsportarten bereits auf großes Interesse.