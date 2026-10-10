Ein geheimes Treffen in Miami unter Beteiligung von Vertretern der USA, der Ukraine, europäischer Staaten und der NATO hat in der internationalen Politik für großes Aufsehen gesorgt. Reuters berichtet unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle, dass bei diesem sechsstündigen Treffen das Konzept einer „neuen Sicherheitsarchitektur“ diskutiert wurde, die einen langjährigen Frieden zwischen Russland und Europa garantieren soll.

Die Quelle merkt an, dass die Parteien auch „einige Ideen“ zu den heikelsten Themen, den territorialen Streitigkeiten, geprüft haben, deren Details jedoch bisher nicht offengelegt werden.

Trumps Vertreter und der Plan zur Beendigung des Krieges bis zum Winter

An diesem wichtigen Gipfel am 9. Oktober nahmen hochrangige Politiker und Diplomaten teil:

Hochrangige Teilnehmer: An den Verhandlungen nahmen der Sondergesandte des US-Präsidenten Steve Witkoff, der Schwiegersohn des amerikanischen Staatschefs Jared Kushner sowie Beamte aus der Ukraine, führenden europäischen Staaten und der NATO teil;

Ziel der Beendigung bis zum Winter: Wie Steve Witkoff mitteilte, bestand das Hauptthema auf der Tagesordnung darin, Wege zu finden, den Konflikt vor Beginn der Wintersaison zu beenden;

Umfassende Probleme: Darüber hinaus wurden Fragen der Vorbereitung auf die Wintersaison, der Getreideexportkorridore, des Wiederaufbaus der Ukraine nach dem Krieg sowie langfristiger Sicherheitsgarantien durch die USA und Europa erörtert;

Einheitlicher Vorschlag für Russland: Laut Reuters streben die Verbündeten an, in den kommenden Wochen einen einheitlichen, abgestimmten Plan zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine auszuarbeiten und diesen direkt Moskau vorzulegen. Auch die Perspektiven für den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union standen auf der Tagesordnung.

Dialog zwischen Putin und Trump: Drohnenangriffe und Zeitrahmen für Verhandlungen

Am selben Tag wie der Gipfel in Miami, dem 9. Oktober, fand auch ein Telefonat zwischen den Staatschefs von Russland und den USA, Wladimir Putin und Donald Trump, statt:

Uschakows Erklärung: Wie der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, mitteilte, erklärte Putin während des Telefonats, dass der Zeitrahmen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Kiew einer zusätzlichen Überprüfung bedürfe;

Folgen der Angriffe am Wahltag: „Am Haupttag der Wahlen zur Staatsduma versuchte das Kiewer Regime, Moskau und andere Städte mit massiven Drohnenangriffen zu treffen. Diese Aktionen, die darauf abzielten, die Wahlen zu stören, haben die Möglichkeit einer sofortigen Wiederaufnahme des Verhandlungsprozesses faktisch zunichtegemacht“, betonte Uschakow.

Schicksal des für Oktober erwarteten Dreiergipfels

Die Moskauer Seite hat bereits mehrfach ihre Bereitschaft zum Dialog betont. Während Wladimir Putin im Juni sagte, dass Friedensverhandlungen auf der Grundlage früherer Abkommen in Istanbul geführt werden könnten, schloss Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im September die Möglichkeit eines Dreiertreffens unter Beteiligung von Russland, der Ukraine und den USA in naher Zukunft, insbesondere im Oktober, nicht aus.

Das von westlicher Seite in Miami vorbereitete neue Dokumentenpaket und die jüngste Eskalation an der Front lassen jedoch große Zweifel daran aufkommen, wie schnell dieser Prozess umgesetzt werden kann.