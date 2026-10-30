24-Jähriger in England tötet Baby, weil es geweint hat

In der englischen Grafschaft Kent wurde ein 24-jähriger Mann von einem Gericht für schuldig befunden, das drei Monate alte Kind seiner Freundin misshandelt und dessen Tod verursacht zu haben. Er fügte dem Baby schwere Verletzungen zu, weil es nicht aufhörte zu weinen. Dies berichtete die Daily Mail.

Gerichtsunterlagen zufolge ereignete sich der Vorfall am 15. Juli 2022. Tayla Warmby passte auf den 12 Wochen alten Sohn seiner Freundin Shannon Hodges auf, während diese schlief. Er war nicht der biologische Vater des Kindes.

Gegen 05:30 Uhr morgens bemerkte die Mutter des Babys, dass sich dessen Zustand verschlechtert hatte, und rief den Notarzt. Das Kind war blass und bewusstlos. Zudem war eine Schwellung an seinem Kopf sichtbar.

Ärzte stellten einen Schädelbruch und schwere Hirnverletzungen fest. Zunächst wurde das Baby in ein Krankenhaus in Margate gebracht, später aufgrund seines kritischen Zustands in eine medizinische Einrichtung in London verlegt. Trotz der Bemühungen der Ärzte verstarb das Baby noch am selben Nachmittag.

Der Mann versuchte, den Vorfall zu vertuschen

Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Warmby der Polizei widersprüchliche Angaben zum Vorfall gemacht hatte. Er behauptete, beim morgendlichen Aufwachen eine kleine Schwellung am Kopf des Kindes gesehen, ihm Medizin gegeben und es wieder hingelegt zu haben. Später habe er das Baby laut weinen gehört und die Schwellung am Hinterkopf bemerkt.

Digitale Analysen und medizinische Beweise zeigten jedoch, dass seine Aussagen nicht der Wahrheit entsprachen. Experten stellten fest, dass dem Baby kurz vor dem Notruf schwere Verletzungen zugefügt worden waren. Zudem wurde vermerkt, dass das Kind bereits zuvor durch heftiges Schütteln verletzt worden sein könnte.

Vor Gericht kam zudem heraus, dass das Baby in seinen letzten Lebenswochen mehrfach in ärztlicher Behandlung war. Es hatte sich häufig übergeben, war schlaff und weinte mehr als üblich. Ärzte erklärten, dass diese Symptome typisch für das Schütteltrauma-Syndrom seien.

Gerichtsmedizinischen Ergebnissen zufolge gab es im Gehirn des Kindes Anzeichen für Blutungen, die bis zu fünf Wochen vor seinem Tod zurückreichten. Dies deutete darauf hin, dass das Kind bereits früher misshandelt worden war.

Es wurde zudem bekannt, dass das Kind unter der Aufsicht des Sozialdienstes stand, nachdem der biologische Vater Bedenken hinsichtlich seiner Sicherheit geäußert hatte.

Gericht befand den Mann in zwei Anklagepunkten für schuldig

Der 24-jährige Tayla Warmby bekannte sich während des Prozesses nicht schuldig in Bezug auf Mord und vorsätzliche schwere Körperverletzung. Am 29. Oktober befand ihn die Jury jedoch in beiden Anklagepunkten für schuldig.

Adam Marshall, leitender Inspektor der Kriminalpolizei von Kent, erklärte, dass durch die Untersuchung komplexer medizinischer und kriminalistischer Beweise die Lügen des Mannes aufgedeckt wurden.

Das Strafmaß für Warmby soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.