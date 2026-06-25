Todesstrafe erneut für ehemaligen südkoreanischen Präsidenten gefordert

·9·Welt
Todesstrafe erneut für ehemaligen südkoreanischen Präsidenten gefordert

Das Berufungsverfahren im Fall des versuchten Staatsstreichs gegen den ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol dauert an. Laut der Agentur Yonhap hat die Sonderstaatsanwaltschaft erneut die Todesstrafe für das ehemalige Staatsoberhaupt gefordert.

Der Fall steht im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts im Land im Jahr 2024. Das Verfahren wurde vorübergehend unterbrochen, da Yoon Suk Yeol die Ablehnung des Richters beantragte, doch der Oberste Gerichtshof lehnte dieses Gesuch ab.

Zuvor hatte das erstinstanzliche Gericht Yoon Suk Yeol für schuldig befunden, einen Staatsstreich angeführt zu haben, und ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hält dieses Urteil für zu milde. Zudem wird betont, dass die Aufzeichnungen des ehemaligen Militärbefehlshabers Noh San-won als wichtiges Beweismittel gewertet werden sollten.

SüdkoreaYoon Suk-yeolYonhapNoh Sang-won
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Besondere Geschenke für am 23. Juni in Kasachstan geborene BabysBesondere Geschenke für am 23. Juni in Kasachstan geborene BabysHeute, 21:07Trump ändert seine Meinung über Selenskyj: „Er ist ein mutiger Mann“Trump ändert seine Meinung über Selenskyj: „Er ist ein mutiger Mann“Heute, 19:31Ermittlungen gegen Café eines usbekischen Unternehmers in den USAErmittlungen gegen Café eines usbekischen Unternehmers in den USAHeute, 19:20Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Japan (Video)Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Japan (Video)Heute, 19:06Nordkoreanischer Soldat erfolgreich nach Südkorea geflohenNordkoreanischer Soldat erfolgreich nach Südkorea geflohenHeute, 19:03Heißluftballon-Absturz in Brasilien: 8 ToteHeißluftballon-Absturz in Brasilien: 8 ToteHeute, 18:43
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung
Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung