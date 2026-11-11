Laut offiziellen Statistiken des spanischen Netzbetreibers Enagas hat das Königreich im Oktober dieses Jahres nach einer einmonatigen Pause die Importe von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus Russland wieder aufgenommen.

Oktober-Kennzahlen und Wachstumsrate

Dem statistischen Bulletin des Betreibers zufolge hat Spanien im zweiten Herbstmonat aus Russland 2.086 Gigawattstunden an Brennstoff bezogen. Dieser Wert ist fast doppelt so hoch wie das Ergebnis vom Oktober des Vorjahres (1.078 Gigawattstunden).

Zur Erinnerung: Im Vormonat September waren die Lieferungen von Flüssigerdgas aus Russland zum ersten Mal seit fünf Jahren auf null gesunken. Im Oktober änderte sich die Situation jedoch, und der Anteil Russlands an den gesamten Gasimporten des Landes betrug 6,4 Prozent.

Lieferländer Position und Anteil am spanischen Markt (Oktober) 1. USA Importanteil: 44,3 Prozent 2. Algerien Importanteil: 30,6 Prozent 3. Portugal Importanteil: 6,9 Prozent 4. Russland Importanteil: 6,4 Prozent (2.086 GWh)

Mit diesen Zahlen belegte Russland nach den Ergebnissen vom Oktober den vierten Platz unter den größten Lieferanten auf dem spanischen Markt.

Zehnmonatige Gesamtergebnisse und EU-Pläne

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres behauptet Russland mit einem Anteil von 14,3 Prozent (43.662 Gigawattstunden) souverän den dritten Platz in der Liste der wichtigsten Gaslieferanten Spaniens. Dieser Wert liegt sogar über dem des gleichen Zeitraums im Vorjahr.

Gleichzeitig erfolgt die Wiederaufnahme der Gaskäufe vor dem Hintergrund der Pläne der Europäischen Union, vollständig auf russische Energiequellen zu verzichten. Gemäß dem genehmigten Zeitplan für Beschränkungen soll das Verbot für den Import von russischem Flüssigerdgas zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Glauben Sie, dass es angesichts der geplanten EU-Verbote bis Jahresende noch zu Veränderungen bei diesen Zahlen kommen wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!