Lamine Yamal schenkt zwei jungen Männern für eine Restaurantempfehlung ein wertvolles Geschenk (Video)

In den sozialen Medien verbreitet sich ein Video mit dem Barcelona-Star Lamine Yamal.

Darin hält der Fußballer während einer Autofahrt neben zwei jungen Männern an, die er am Straßenrand trifft, und bittet sie, ein Restaurant mit einer ruhigen und angenehmen Atmosphäre für das Abendessen zu empfehlen.

Die jungen Männer empfehlen ihm eines der Restaurants, die sie kennen. Als Dankeschön schenkt Lamine Yamal ihnen hochwertige Kopfhörer der Marke „Beats“.

Überrascht von dem unerwarteten Geschenk können die jungen Männer ihren Augen zunächst kaum trauen. Vor der Verabschiedung macht der Fußballer noch ein Foto mit ihnen.

Die Begegnung, die mit einer einfachen Restaurantempfehlung begann, wurde für die beiden jungen Männer zu einer unvergesslichen Erinnerung.