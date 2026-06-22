Einzigartiger Fund in Kanada versetzt Wissenschaftler in Staunen

·74·Welt
Einzigartiger Fund in Kanada versetzt Wissenschaftler in Staunen

Geologen haben in der Kidd-Creek-Mine in der kanadischen Provinz Ontario Wasser entdeckt, das etwa zwei Milliarden Jahre lang in der Erdkruste von der Außenwelt isoliert war. Dies berichtete das Magazin „Space Daily“ unter Berufung auf eine Studie der University of Toronto.

Die Wasserprobe wurde aus einer Tiefe von etwa drei Kilometern an die Oberfläche befördert. Analysen ergaben, dass dieses Wasser lange Zeit in alten Gesteinsschichten „gefangen“ war und keinerlei Kontakt zur Atmosphäre hatte.

Um das Alter des Wassers zu bestimmen, nutzten die Wissenschaftler die Zusammensetzung gelöster Edelgase wie Helium, Neon, Argon und Xenon. Da sich diese Elemente in einer geschlossenen Umgebung langsam ansammeln, konnte die Dauer der Isolation abgeschätzt werden.

Einzigartiger Fund in Kanada versetzt Wissenschaftler in Staunen

Die Forscher merkten an, dass die Flüssigkeit extrem salzhaltig ist, wobei der Salzgehalt fast zehnmal höher ist als der von Meerwasser. Zudem besitzt sie einen deutlich bitteren Geschmack und einen stechenden Schwefelgeruch.

Besonders faszinierend für die Wissenschaftler war der Fund von Mikroorganismen in diesem urzeitlichen Wasser. Experten zufolge überlebten diese in völliger Dunkelheit durch chemische Reaktionen zwischen dem Wasser und den umgebenden Mineralien, ohne Sonnenlicht.

Die Forscher bezeichnen diesen Fund als eine einzigartige „Zeitkapsel“, die Informationen über die frühe Geschichte der Erde liefert. Diese Entdeckung könnte dazu beitragen, besser zu verstehen, wie Leben in den tiefen Schichten unseres Planeten entstand und wie Mikroorganismen über Milliarden von Jahren existieren konnten.

KanadaOntarioUniversität TorontoKidd CreekSpace Daily
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Der Flughafen, der die Welt staunte: Singapurs WunderDer Flughafen, der die Welt staunte: Singapurs WunderHeute, 20:33Querschläger bei Hochzeit in der Türkei verletzt 11 PersonenQuerschläger bei Hochzeit in der Türkei verletzt 11 PersonenHeute, 19:37Ukraine bestätigt Angriff auf Militärwerk in WoroneschUkraine bestätigt Angriff auf Militärwerk in WoroneschHeute, 17:59Kokain im Wert von 816 Millionen Dollar: Rekordbeschlagnahmung in AustralienKokain im Wert von 816 Millionen Dollar: Rekordbeschlagnahmung in AustralienHeute, 17:06Ende des 3,5-monatigen Krieges im Nahen Osten: Wer erreichte seine Ziele und wer wurde besiegt?Ende des 3,5-monatigen Krieges im Nahen Osten: Wer erreichte seine Ziele und wer wurde besiegt?Heute, 14:24Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefundenEin Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefundenHeute, 13:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben