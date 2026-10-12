Ein seltsames schnabeltierähnliches Wesen lebte in der Zeit der Dinosaurier

·55·Welt
Ein seltsames schnabeltierähnliches Wesen lebte in der Zeit der Dinosaurier

Die Überreste eines uralten Tieres, das in China gefunden wurde, haben Wissenschaftler in Erstaunen versetzt. Das Aussehen dieses Wesens, das vor etwa 165 Millionen Jahren lebte, erinnert an eine Mischung aus Otter und Schnabeltier. Es bewegte sich nicht nur an Land, sondern konnte auch im Wasser jagen.

Wie das Magazin Live Science berichtet, Megacauda sungei lebte das so genannte Tier in der heutigen Inneren Mongolei in China. Seine Überreste stammen aus der Jurazeit, und die Forschungsergebnisse wurden im Oktober 2026 veröffentlicht.

Mit einem erstaunlichen Aussehen

Nach Berechnungen der Wissenschaftler betrug die Länge des Tieres zusammen mit dem Schwanz etwa 50 Zentimeter, das Gewicht lag bei etwa 1–2 Kilogramm. Sein breiter und flacher Schwanz half ihm beim Schwimmen. Auch die Hinterbeine waren an die Fortbewegung im Wasser angepasst.

Obwohl sein Aussehen an das heutige Schnabeltier erinnert, war sein Schnabel nicht identisch mit dem des Schnabeltiers. Seine scharfen Zähne waren darauf spezialisiert, kleine Tiere zu fangen und zu fressen.

Röntgen- und schematische Analyse der Tierüberreste.

Wovon ernährte sich das uralte Tier?

Die Forscher entdeckten bei der Untersuchung der Überreste Knochen kleiner Wirbeltiere im Magenbereich. Dies zeigt, dass sich Megacauda sungei von kleinen Tieren ernährte. Es ist möglich, dass es Fische und im Wasser lebende Salamander jagte.

Wissenschaftler glauben, dass es in der Nähe von Gewässern lebte und ins Wasser ging, um Nahrung zu suchen. Es ist wahrscheinlich, dass es an Land in Höhlen Schutz fand.

Die wichtigste Entdeckung betrifft die Struktur seines Rachens

Der erstaunlichste Aspekt der Überreste ist, dass die Knochenstrukturen im Rachenbereich des Tieres gut erhalten geblieben sind. Durch deren Untersuchung stellten die Wissenschaftler fest, dass sich bestimmte Merkmale des Schluckvorgangs, die für Säugetiere charakteristisch sind, bereits in sehr frühen Zeiten entwickelt hatten.

Diese Entdeckung erweitert das Wissen über die Evolution der Säugetiere und zeigt, dass die Tiere, die zur Zeit der Dinosaurier lebten, eine viel komplexere Lebensweise hatten, als wir bisher dachten.

Megacauda sungeiInnere MongoleiLive ScienceOktober 2026Paläontologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

UFO-förmiges Bauwerk in chinesischen Ebenen errichtetUFO-förmiges Bauwerk in chinesischen Ebenen errichtet16 Juni 12:57Wissenschaftler entdecken 120 Millionen Jahre alten „vierflügeligen“ DinosaurierWissenschaftler entdecken 120 Millionen Jahre alten „vierflügeligen“ Dinosaurier1 Oktober 02:07Wissenschaftler entdecken neue vierflügelige DinosaurierartWissenschaftler entdecken neue vierflügelige Dinosaurierart3 Oktober 15:11Ein mysteriöses Tier vor 240 Millionen Jahren: Seine Überreste lagen 60 Jahre im MuseumEin mysteriöses Tier vor 240 Millionen Jahren: Seine Überreste lagen 60 Jahre im Museum26 September 15:56„Es bewegt sich nicht“: Bürger ruft Polizei wegen verletztem Reh – die Wahrheit amüsierte alle„Es bewegt sich nicht“: Bürger ruft Polizei wegen verletztem Reh – die Wahrheit amüsierte alle4 September 08:36Riesiger 6-Meter-Walhai an der Küste Kolumbiens verendetRiesiger 6-Meter-Walhai an der Küste Kolumbiens verendet4 Oktober 12:01
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Todesurteil gegen Bloggerin im Iran: Ihr Fall schockiert die Öffentlichkeit
Todesurteil gegen Bloggerin im Iran: Ihr Fall schockiert die Öffentlichkeit