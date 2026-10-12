Ein seltsames schnabeltierähnliches Wesen lebte in der Zeit der Dinosaurier

Die Überreste eines uralten Tieres, das in China gefunden wurde, haben Wissenschaftler in Erstaunen versetzt. Das Aussehen dieses Wesens, das vor etwa 165 Millionen Jahren lebte, erinnert an eine Mischung aus Otter und Schnabeltier. Es bewegte sich nicht nur an Land, sondern konnte auch im Wasser jagen.

Wie das Magazin Live Science berichtet, Megacauda sungei lebte das so genannte Tier in der heutigen Inneren Mongolei in China. Seine Überreste stammen aus der Jurazeit, und die Forschungsergebnisse wurden im Oktober 2026 veröffentlicht.

Mit einem erstaunlichen Aussehen

Nach Berechnungen der Wissenschaftler betrug die Länge des Tieres zusammen mit dem Schwanz etwa 50 Zentimeter, das Gewicht lag bei etwa 1–2 Kilogramm. Sein breiter und flacher Schwanz half ihm beim Schwimmen. Auch die Hinterbeine waren an die Fortbewegung im Wasser angepasst.

Obwohl sein Aussehen an das heutige Schnabeltier erinnert, war sein Schnabel nicht identisch mit dem des Schnabeltiers. Seine scharfen Zähne waren darauf spezialisiert, kleine Tiere zu fangen und zu fressen.

Wovon ernährte sich das uralte Tier?

Die Forscher entdeckten bei der Untersuchung der Überreste Knochen kleiner Wirbeltiere im Magenbereich. Dies zeigt, dass sich Megacauda sungei von kleinen Tieren ernährte. Es ist möglich, dass es Fische und im Wasser lebende Salamander jagte.

Wissenschaftler glauben, dass es in der Nähe von Gewässern lebte und ins Wasser ging, um Nahrung zu suchen. Es ist wahrscheinlich, dass es an Land in Höhlen Schutz fand.

Die wichtigste Entdeckung betrifft die Struktur seines Rachens

Der erstaunlichste Aspekt der Überreste ist, dass die Knochenstrukturen im Rachenbereich des Tieres gut erhalten geblieben sind. Durch deren Untersuchung stellten die Wissenschaftler fest, dass sich bestimmte Merkmale des Schluckvorgangs, die für Säugetiere charakteristisch sind, bereits in sehr frühen Zeiten entwickelt hatten.

Diese Entdeckung erweitert das Wissen über die Evolution der Säugetiere und zeigt, dass die Tiere, die zur Zeit der Dinosaurier lebten, eine viel komplexere Lebensweise hatten, als wir bisher dachten.