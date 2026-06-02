Stier in Bangladesch wegen Ähnlichkeit mit Trump vor Opferung bewahrt

Ein Albino-Stier in Bangladesch, der wegen seiner einzigartigen Frisur „Donald Trump“ genannt wurde, wurde vor der Schlachtung zum Opferfest Eid al-Adha bewahrt. Dies berichtete CBS News.

Fotos und Videos des fast 680 Kilogramm schweren Tieres verbreiteten sich in den sozialen Medien und stießen auf großes Interesse. Daher beschloss die Regierung von Bangladesch, sein Leben zu retten.

Innenminister Salahuddin Ahmed ordnete an, dem Käufer des Stiers den Kaufpreis zu erstatten und das Tier in den Nationalzoo in Dhaka zu bringen.

Beamten zufolge wird der Stier nun im Zoo gehalten und den Besuchern präsentiert. Sein ungewöhnliches Aussehen zieht weiterhin die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich.