Vinícius entschuldigt sich bei Fans nach Roter Karte wegen Haareziehens

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Vinícius entschuldigt sich bei Fans nach Roter Karte wegen Haareziehens

Im Rahmen des 8. Spieltags der spanischen La Liga empfing Real Madrid im eigenen Stadion Villarreal und sicherte sich einen knappen und hart erkämpften 1:0-Sieg. Das meistdiskutierte Ereignis der Partie war jedoch der Platzverweis des Madrider Stars Vinícius Júnioraufgrund einer ungewöhnlichen und unsportlichen Aktion.

Der brasilianische Stürmer verlor in der 74. Minute die Nerven und zog einem Spieler von Villarreal an den Haaren. Der Schiedsrichter zögerte nicht und zeigte dem Spieler sofort die Rote Karte, was den Platzverweis zur Folge hatte.

Vinícius' Appell: „Ich entschuldige mich bei meinem Team und den Fans“

Nach dem Spiel veröffentlichte Vinícius Júnior eine kurze und aufrichtige Erklärung auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen, in der er sich dafür entschuldigte, seine Teamkollegen in Unterzahl gelassen zu haben:

  • Geständnis und Reue: „Die Freude geht weiter... Ich entschuldige mich bei meinem Team und den Fans“, schrieb der Flügelspieler der Madrilenen;

  • Mögliche Sperre: Wegen seines unsportlichen und aggressiven Verhaltens gegenüber dem Gegner droht Vinícius nun eine mehrmalige Sperre durch das Disziplinarkomitee der La Liga.

Tabellensituation: 6 Punkte Rückstand auf den FC Barcelona

Trotz der Unterzahl verteidigte die „Königlichen“ den knappen Vorsprung und sicherte sich wichtige 3 Punkte in der Tabelle:

  • FC Barcelona (1. Platz): Die Katalanen führen die Tabelle mit 24 Punkten souverän an;

  • Atlético Madrid (2. Platz): Das Team von Diego Simeone liegt mit 19 Punkten auf dem zweiten Rang;

  • Real Madrid (3. Platz): Der Madrider Spitzenklub erhöhte nach dem 8. Spieltag seine Punktzahl auf 18 und liegt damit 6 Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Barcelona;

  • Villarreal (13. Platz): Das unterlegene „Gelbe U-Boot“ belegt mit 8 Punkten den 13. Tabellenplatz.

Härtetest gegen den FC Sevilla steht bevor

Real Madrid bestreitet das nächste Spiel des 9. Spieltags am 18. Oktober auswärts gegen den FC Sevilla. Die Schützlinge von Carlo Ancelotti müssen in diesem wichtigen Duell möglicherweise auf Vinícius Júnior verzichten, sollte eine Sperre verhängt werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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