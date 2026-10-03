Mourinho trifft Entscheidung zu Vinícius: Wird der Star-Stürmer aus dem Kader gestrichen?

Der Cheftrainer von Real Madrid, José Mourinho, hat sich hinter den Flügelstürmer Vinícius Júnior gestellt, der zuletzt heftiger Kritik ausgesetzt war. Wie spanische Medien berichten, hat der portugiesische Fachmann nicht die Absicht, den brasilianischen Spieler aus der Startelf zu verbannen.

Der Trainerstab und die Vereinsführung zweifeln nicht am Talent des Stürmers und sind entschlossen, alle Voraussetzungen zu schaffen, damit er wieder zu seiner alten Form zurückfindet.

Volles Vertrauen und Rückendeckung der Führung

Quellen bestätigen, dass Mourinho sein volles Vertrauen in Vinícius beibehält:

Der Trainer ist der Ansicht, dass der Spieler regelmäßig Spielpraxis benötigt, um so schnell wie möglich wieder in Bestform zu kommen.

Auch die Bosse der „Königlichen“ unterstützen diese Entscheidung des Trainers und versuchen, den Druck auf den Spieler zu verringern.

„Schiebt nicht alles auf mich“: Vinícius' Einwand

Der Spieler selbst ist sich der Situation durchaus bewusst: