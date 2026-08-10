Treuer Hund wartete vier Tage lang regungslos auf sein Herrchen

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Treuer Hund wartete vier Tage lang regungslos auf sein Herrchen

Das Schicksal eines treuen Hundes in Wuhan, China, bewegte Internetnutzer. Mehrere Tage lang verließ der Hund eine Brücke über den Jangtse nicht und wartete still an derselben Stelle.

Lokalen Berichten zufolge war der Besitzer des Hundes einige Tage zuvor genau an dieser Stelle auf tragische Weise in den Fluss gesprungen. Danach blieb das Haustier auf der Brücke und wartete weiter auf sein Herrchen.

Der Hund vier Tage lang verließ diesen Ort nicht. Obwohl Menschen aus der Umgebung ihm Futter und Wasser anboten, wollte das treue Tier seinen Platz nicht verlassen.

Ein Anwohner sagte, der Hund sehe gesund aus und sei gut gepflegt. Dies deutete darauf hin, dass sein Besitzer sich zuvor gut um ihn gekümmert hatte.

Nachdem Fotos des treuen Hundes, der auf der Brücke wartete, im Internet verbreitet worden waren, erregte die Geschichte große öffentliche Aufmerksamkeit. Die Aufnahmen bewegten auch Nutzer sozialer Netzwerke.

Später bestätigte die Wuhaner Vereinigung zum Schutz von Kleintieren, dass der Besitzer des Hundes gestorben war. Nachdem der Hund von der Brücke verschwunden war, begannen Fachleute mit der Suche nach ihm.

Bei der Suche wurde der treue Hund sicher gefunden und in die Obhut einer Tierschutzorganisation gegeben.

Die Organisation sucht nun eine neue Familie, die ihm Liebe und Fürsorge schenken kann. Die Rettungskräfte wollen dem Hund die Chance auf ein sicheres und liebevolles neues Leben geben.

WuhanChinaJangtsekiang
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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