In den sozialen Netzwerken ist ein erschreckendes Video erschienen, das in kurzer Zeit mehrere Millionen Aufrufe erhielt und die Aufmerksamkeit internationaler Medien erregte. Alexander Lunin, ehemaliger Kommandeur der Aufklärungseinheit des Freiwilligenbataillons „Sudoplatov“ der russischen Armee, auch bekannt unter dem Namen „Pustovalov“, richtete eine scharfe Erklärung direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Dies wurde von der Online-Publikation „Agentstvo. Novosti“ und dem Fernsehsender „Dozhd“ berichtet.

Gräueltaten in der Armee: Folter und Todesbefehle

In seinem Appell sprach Lunin offen über das schreckliche System innerhalb der russischen Armee, die Willkür und Gewalt der Kommandeure. Seinen Worten zufolge sind russische Soldaten an der Front aus zwei Hauptgründen brutaler Folter und Druck ausgesetzt:

Wenn sie sich weigern, „nutzlose Befehle auszuführen, die einem Todesurteil gleichkommen“;

Wenn sie sich weigern, ihre eigenen Geldmittel (Anteile) an die Kommandeure zu übergeben.

«Die Waffen könnten sich gegen den Kreml richten!»

Der sensationellste und bedrohlichste Teil des Appells war eine unerwartete Warnung an den Präsidenten. Der ehemalige Kommandeur sagte, dass die Folgen schrecklich sein würden, wenn die Situation so weiterginge:

«Wenn ich in naher Zukunft nicht in den Kreml gehe und gemeinsam mit Ihnen live auftrete, könnte die Armee ihre Waffen gegen den Kreml richten».

In einem weiteren Video gab Lunin an, Putin persönlich treffen zu wollen, um ihm die „wahre Wahrheit mitzuteilen, die die Beamten verheimlichen“. Er betonte, dass es sich nicht nur um Kriegsteilnehmer, sondern auch um beispiellose Willkür lokaler Führungskräfte gegenüber einfachen Bürgern handle.

«Schreckliche Videos kommen von der Front...»

Journalisten der Publikation „Agentstvo“ konnten Lunin kontaktieren. Während des Gesprächs bestätigte der ehemalige Soldat, dass er ständig Nachrichten von Bekannten und einfachen Soldaten an der Front erhalte:

«Ich erhalte sehr viele Nachrichten und Video-Appelle. Ich habe sogar Angst, sie in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, da sie sehr schreckliche und tragische Aufnahmen enthalten», — sagt der ehemalige Kommandeur.

Wer steckt hinter dem Appell? Details eines mysteriösen Treffens

Lunin behauptet, dass nicht nur die Gräueltaten an der Front, sondern auch ein unerwartetes geheimes Treffen der Grund für diesen Appell waren. Am 24. Juni dieses Jahres kamen im Dorf Lizinovka in der Region Woronezh drei mysteriöse Männer zu ihm.

Einer von ihnen gab an, vom Verteidigungsministerium zu sein, der zweite vom Innenministerium (MVD) und der dritte von einem weiteren dem Verteidigungsministerium unterstehenden Geheimdienst. Laut Lunin forderten genau diese Beamten ihn auf, dieses Video aufzunehmen und dem Präsidenten zu signalisieren, dass „alles zu sehr schlimmen Folgen führen wird, wenn die Situation so weitergeht“.

Bisher haben die offizielle russische Führung und das Verteidigungsministerium nicht auf die schweren Vorwürfe des ehemaligen Soldaten über Folter in der Armee und die Gefahr einer drohenden Meuterei reagiert.