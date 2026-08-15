Heliumballon explodiert in ägyptischem Einkaufszentrum

·12·Welt
Heliumballon explodiert in ägyptischem Einkaufszentrum

Drei Menschen kamen ums Leben und 17 weitere wurden unterschiedlich schwer verletzt, nachdem in einem Einkaufszentrum in New Cairo, Ägypten, ein Heliumballon explodiert war. Das Unglück ereignete sich am 13. August im Einkaufszentrum Arabella Plaza.

Nach Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums ereignete sich die Explosion in einem Heliumballon in einem Geschenkeladen im ersten Stock des Einkaufszentrums. Nach der heftigen Explosion brach in dem Geschäft zudem ein Feuer aus.

Obwohl der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, beschädigten die Explosion und das Feuer auch die Fassaden nahe gelegener Geschäfte im Einkaufszentrum.

Sobald der Vorfall gemeldet worden war, wurden acht Rettungsteams zum Unglücksort geschickt. Elf Verletzte wurden in das New Cairo Specialized Hospital gebracht, sechs weitere in nahe gelegene medizinische Einrichtungen.

Das Ministerium teilte mit, dass alle Betroffenen die notwendige medizinische Versorgung erhielten. Wegen des Vorfalls wurden auch die nahe gelegenen Krankenhäuser in erhöhte Bereitschaft versetzt.

ÄgyptenNew CairoArabella Plaza
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Charos
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