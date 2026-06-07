Die einflussreichsten und bedeutendsten politischen Aussagen auf der internationalen geopolitischen Bühne bleiben weiterhin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft. Diesmal kam eine ernste Warnung und analytische Ansprache direkt aus Übersee, von der Führung des US-Verteidigungsministeriums (Pentagon). Pentagon-Chef Pete Hegseth nahm an einer Großveranstaltung von historischer und symbolischer Bedeutung auf französischem Boden teil, wo er die größten Bedrohungen für die verbündeten Nationen in Europa offen darlegte.

Während seiner Rede bei der Zeremonie zum 82. Jahrestag der erfolgreichen Landung der Alliierten in der Normandie betonte er besonders, dass der europäische Kontinent derzeit ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt ist. Seiner Meinung nach befinden sich viele europäische Staaten, die als enge Partner Washingtons gelten, derzeit „in den Fängen gefährlicher und spaltender Ideologien“.

Invasion durch Boote und der Migrationsstrudel

Der Leiter des US-Verteidigungsministeriums konzentrierte sich in seiner Rede hauptsächlich auf die Welle der illegalen Migration an den Südgrenzen europäischer Länder. Die Länder, die sich derzeit im Zentrum der Krise befinden, und die Situation dort können Sie der folgenden strukturierten Tabelle entnehmen:

Gefährdete Regionen Formen der illegalen Migration Die Hauptfrage des Pentagon-Chefs Spanien

Italien

Griechenland

Bulgarien Kontinuierlicher Zustrom über See und Land in kleinen, gefährlichen Booten illegaler Migranten. „Wann werden die europäischen Hauptstädte entschlossene Maßnahmen gegen diese Invasion ergreifen? Oder ist es bereits zu spät? Ich glaube, es ist noch nicht zu spät.“

In seinen Bemerkungen rief Hegseth die europäischen Führer dazu auf, ihre Gleichgültigkeit gegenüber diesem transnationalen Problem aufzugeben und schnelle und entschlossene Schritte zur Gewährleistung der Grenzsicherheit zu unternehmen.

Washingtons Position: Verantwortung der Allianz

Der Leiter des US-Militärdepartements erinnerte daran, dass bilaterale Beziehungen nicht einseitige Vorteile bedeuten dürfen. Während er betonte, dass die Vereinigten Staaten ihre Partner und Verpflichtungen stets vollständig unterstützen, hob er nachdrücklich hervor, dass er von den europäischen Hauptstädten eine ebenso verantwortungsvolle Haltung und Entschlossenheit erwartet.

Es ist erwähnenswert, dass Pete Hegseth im vergangenen Jahr bei der Darlegung des strategischen Sicherheitskonzepts des Pentagons unkontrollierte Prozesse der illegalen Migration und den globalen Einfluss der Volksrepublik China als die zwei größten Bedrohungen für die nationale Sicherheit und Stabilität der USA identifizierte.

Kontext: Während des 82. Jahrestages der Landung der Alliierten in der Normandie signalisiert die scharfe Aussage des US-Verteidigungsministers aus dem Herzen Europas den Beginn einer neuen Ära in der internationalen Politik. Washington wirft seinen Verbündeten vor, aufgrund interner liberaler Ideen und unkontrollierter Migration zu schwächen. Insbesondere die Bezeichnung von Migranten, die in Mittelmeerländer wie Spanien und Italien strömen, als „Invasion“ zeigt, dass das Pentagon dieses Thema als rein militärische Bedrohung betrachtet. Diese Rede hat deutlich gemacht, wie sehr sich die Sicherheitsperspektiven zwischen den USA und dem Alten Kontinent in den letzten Jahren verändert haben.

Bleiben Sie bei uns auf Zamin, um die sensationellsten geopolitischen Prozesse in der Weltpolitik, die verborgenen Strategien führender Staaten und die neuesten heißen Nachrichten auf der internationalen Bühne stets zu verfolgen!