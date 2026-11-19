Wissenschaftler der Beihang-Universität in China haben einen elektronischen Kamm namens „Detangle“ entwickelt, der Haarausfall bekämpfen und das Nachwachsen der Haare stimulieren soll. In ersten Experimenten zeigte das Gerät positive Ergebnisse bei Mäusen.

Die Zinken des Kamms sind mit Elektroden unterschiedlicher Höhe und kleinen Reservoirs zur Abgabe spezieller Substanzen ausgestattet. Das Gerät erzeugt beim Kämmen elektrische Impulse. Diese Impulse helfen dabei, spezielle Moleküle in die tieferen Schichten der Kopfhaut zu transportieren, in denen sich die Haarfollikel befinden.

Die Forscher verwendeten hierfür zwei verschiedene biologische Substanzen. Eine davon stimuliert die Bildung neuer Blutgefäße um die Haarwurzeln, während die andere darauf abzielt, den mit Haarausfall verbundenen hormonellen Prozess zu hemmen.

In einem 28-tägigen Experiment an Mäusen wuchsen auf fast 98 Prozent der mit „Detangle“ behandelten Hautpartien die Haare nach. Zum Vergleich: Bei Tieren, die mit der herkömmlichen Methode Minoxidil behandelt wurden, lag dieser Wert bei etwa 70 Prozent. Die Forschungsergebnisse wurden am 3. November im Fachjournal „Nature Communications“ veröffentlicht.

Gleichzeitig wurde das neue Gerät bisher nur unter Laborbedingungen an männlichen Mäusen getestet. Wie effektiv und sicher es beim Menschen funktioniert, ist noch nicht geklärt. Dafür sind weitere Forschungen und klinische Studien erforderlich.

Zur Information: Derzeit werden zur Behandlung von Haarausfall Präparate wie Minoxidil und Finasterid sowie Haartransplantationen eingesetzt. Der neue elektronische Kamm ist derzeit noch ein experimentelles Forschungsprojekt, und es ist zu früh, um Schlussfolgerungen über seine Anwendung beim Menschen zu ziehen.