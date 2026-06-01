Trump hofft auf Abkommen mit Iran: Bitcoin startet mit Verlusten in die Woche

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Trump hofft auf Abkommen mit Iran: Bitcoin startet mit Verlusten in die Woche

Bitcoin (BTC) begrüßte den Juni mit neuen lokalen Tiefstständen, ausgelöst durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Konflikte im Nahen Osten und Berichte über Angriffe auf iranische Ziele bleiben die Hauptquelle für Volatilität auf dem Kryptomarkt. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet .

Die Verschärfung der militärischen Aktionen übte nach dem Monatsschluss Druck auf den BTC-Preis aus, wodurch der Wert des Vermögenswerts unter die Marke von 73.000 USD fiel. Laut TradingView-Daten sank der Preis wenige Stunden nach Schließung der Wochen- und Monatskerzen stark.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich in einem Beitrag auf seinem Truth Social-Netzwerk zur Möglichkeit eines Abkommens mit dem Iran. „Der Iran will wirklich ein Abkommen schließen, und es wird ein gutes Abkommen für die USA und für diejenigen sein, die mit uns sind“, schrieb er. Trump betonte, dass die Verlangsamung des Prozesses nicht durch den Iran selbst, sondern durch politischen Widerstand innerhalb der USA verursacht werde.

Während Bitcoin unter Druck bleibt, setzt der US-Aktienmarkt im Gegensatz zur Kryptowelt seinen Aufwärtstrend fort. S&P 500-Futures starteten mit einem Plus von 0,25 % in die Woche. Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) gelten als Haupttreiber der Rallye am Aktienmarkt, der letzte Woche mehrfach Rekordhochs erreichte.

Laut Analysten der Mosaic Asset Company haben sich die Hauptfaktoren, die den Aktienmarkt in den letzten Wochen bewegt haben, nicht geändert. Der Kryptowährungsmarkt bleibt jedoch deutlich sensibler gegenüber der geopolitischen Lage, und Anleger agieren in den ersten Junitagen vorsichtig.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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