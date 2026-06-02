Bitcoin-Kursrückgang könnte mit KI statt mit Strategie zusammenhängen

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Bitcoin-Kursrückgang könnte mit KI statt mit Strategie zusammenhängen

Der jüngste Abwärtstrend beim Bitcoin-Preis könnte nicht, wie von vielen erwartet, auf Finanzstrategien zurückzuführen sein, sondern auf Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Laut dem 'Daybook'-Newsletter von CoinDesk konzentriert sich das Interesse der Anleger derzeit stärker auf die KI-Entwicklungen der Tech-Giganten als auf den Kryptomarkt. Dies berichtet Coindesk.com .

Marktanalysten betonen, dass die Erfolge von Unternehmen wie NVIDIA und Microsoft im KI-Bereich die Kapitalströme verändert haben. Investitionen, die früher auf der Suche nach hohen Renditen in Bitcoin und andere Krypto-Assets flossen, verlagern sich nun auf Aktien, die KI-Infrastrukturen entwickeln. Dies hat zu einem vorübergehenden Rückgang der Liquidität an Kryptobörsen geführt.

Zudem üben makroökonomische Faktoren und die Geldpolitik der Fed weiterhin Druck auf den Bitcoin-Preis aus. Der Hype um den KI-Technologiesektor hat jedoch ein unerwartetes Wettbewerbsumfeld für Bitcoin geschaffen, das oft als digitales Gold gilt. Anleger bevorzugen zur Risikodiversifizierung zunehmend innovative Technologien gegenüber traditionellen Krypto-Strategien.

Experten sind der Meinung, dass für eine Stabilisierung des Bitcoin-Preises neue institutionelle Zuflüsse in den Markt gelangen müssen. Vorerst bleibt das Wachstum von Technologieunternehmen im Nasdaq-Index der Hauptfaktor, der die Dynamik des Kryptomarktes bestimmt. Sollte sich das Wachstum im KI-Sektor verlangsamen, ist es wahrscheinlich, dass Anleger ihr Augenmerk wieder auf Assets wie Bitcoin und Ethereum richten.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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