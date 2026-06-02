Bitcoin-Kurs im Sinkflug: 60.000-Dollar-Marke in Gefahr

Der Abwärtstrend beim Bitcoin-Preis auf dem Kryptomarkt hält an. Jüngsten Analysen zufolge steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktführer auf sein Februar-Tief von 60.000 USD zurückfällt. Investoren und Händler beobachten diesen kritischen Punkt genau, da ein Unterschreiten dieses Niveaus zu stärkeren Verkäufen am Markt führen könnte. Dies berichtet Coindesk.com .

Derzeit stehen Bitcoin und andere große digitale Vermögenswerte, darunter Ethereum und Solana, unter allgemeinem Marktdruck. Globale wirtschaftliche Unsicherheiten und die erwarteten Zinsentscheidungen der Fed wirken sich direkt auf die Aktivitäten an den Krypto-Börsen aus. Dies hat zu einer sinkenden Nachfrage nach risikoreichen Anlagen geführt.

Analysten von CoinDesk weisen darauf hin, dass die Marktbedingungen volatil bleiben. Während große institutionelle Plattformen wie Bullish (NYSE:BLSH) die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte weiter ausbauen, sorgen kurzfristige Preisschwankungen bei Privatanlegern für Besorgnis. Der Kryptomarkt durchläuft derzeit eine weitere Bewährungsprobe.