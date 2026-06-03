Krypto-PACs leiten 3 Millionen Dollar in Wahlkampf in Maryland

Während in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Iowa, Montana, New Jersey, New Mexico und South Dakota Kongressvorwahlen stattfinden, richtet die Kryptowährungsbranche ihren Fokus auf die Wahlen in Maryland. Nach Angaben der Bundeswahlkommission (FEC) hat Protect Progress, eine Tochtergesellschaft des von Coinbase und Ripple unterstützten Fairshake PAC, fast 3 Millionen Dollar ausgegeben, um demokratische Kandidaten in Kalifornien und New Jersey zu unterstützen. Dies berichtete Cointelegraph.com. berichtet .

Zudem hat eine weitere Tochtergesellschaft, Defend American Jobs, über 411.000 Dollar für die Wiederwahl des republikanischen Senators Mike Rounds in South Dakota bereitgestellt. Krypto-PACs planen, nicht nur bei den aktuellen Wahlen, sondern auch bei den Vorwahlen in Maryland Ende Juni aktiv zu sein. Insbesondere wurden über 3,1 Millionen Dollar in die Kampagne des Demokraten Adrian Boafo im 5. Bezirk von Maryland geleitet.

Die heutigen Wahlen in Kalifornien werden den Einfluss der Kryptowährungsbranche auf die US-Wahlen erneut auf die Probe stellen. Letzte Woche gewannen von Fairshake und anderen PACs unterstützte Kandidaten in Texas. Fairshake gab bekannt, dass es zum Stand Januar über ein Budget von mehr als 193 Millionen Dollar verfügt. Auch Strukturen wie die Fellowship und der Blockchain Leadership Fund, die von Unternehmen wie Cantor Fitzgerald und Anchorage Digital finanziert werden, sind auf der politischen Bühne aktiv geworden.

Fairshake macht keinen Hehl aus seiner Absicht, Gesetzgeber zu verdrängen, die es als 'krypto-feindlich' ansieht, darunter Vertreter wie Al Green, die gegen Gesetzentwürfe zu Stablecoins und dem Markt für digitale Vermögenswerte gestimmt haben. Der texanische Gesetzgeber verlor seine Vorwahl, nachdem Protect Progress 5 Millionen Dollar zur Unterstützung seines Gegners ausgegeben hatte.

Derzeit wird im US-Senat der Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act beraten. Senator Lummis betonte, dass China die Regeln für die neue Finanzära diktieren könnte, wenn dieses Gesetz nicht verabschiedet wird. Es wird erwartet, dass zwei verschiedene Versionen des Gesetzentwurfs zusammengeführt und zur Abstimmung gestellt werden.