Usbekistans internationale Wirtschaftsbeziehungen und sein Einfluss auf dem Weltmarkt wachsen weiterhin rasant. Nach den neuesten offiziellen Berichten der Staatlichen Statistikbehörde (Nationales Statistikkomitee) erreichte der gesamte Außenhandelsumsatz des Landes in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 (Januar–April) ein beträchtliches Volumen von 26,3 Mrd. USD . Dieser Indikator belegt das stetige Wachstum des Landes im Bereich der außenwirtschaftlichen Partnerschaften.

Wirtschaftsanalysen zeigen, dass die Volksrepublik China und die Russische Föderation ihre starke Führungsposition unter den größten und wichtigsten Partnern Usbekistans auf dem Weltmarkt behauptet haben.

Die drei größten Wirtschaftspartner

Die Beziehungen zu den wichtigsten Ländern mit dem höchsten Warenumsatz in der Außenwirtschaftstätigkeit unseres Landes haben eine neue Stufe erreicht. Das Ranking der Handelspartner stellt sich wie folgt dar:

Volksrepublik China: Bleibt Usbekistans wirtschaftlicher Partner Nummer eins. Der bilaterale Warenumsatz belief sich in kurzer Zeit auf 6,2 Mrd. USD .

Russische Föderation: Auf dem zweiten Platz erreichte das gegenseitige Handelsvolumen mit diesem Land 4,5 Mrd. USD .

Wichtige wirtschaftliche Tatsache: Es ist erwähnenswert, dass auf diese beiden großen Länder fast 41 % des gesamten Außenhandelsvolumens Usbekistans entfallen. Dies unterstreicht eindeutig die hohe strategische Bedeutung dieser Märkte für die Export- und Importprozesse des Landes.

Handelsranking mit den Ländern der Welt

In den unteren Rängen der Tabelle finden sich sowohl regionale als auch entwickelte globale Nationen. Die Handelsindikatoren der Länder, die aktiv wirtschaftlich mit Usbekistan zusammenarbeiten, sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Ländername Handelsvolumen (USD) Kasachstan 1,8 Mrd. USD Türkei 920,6 Mio. USD Afghanistan 728,2 Mio. USD Republik Korea 638,3 Mio. USD Vereinigte Arabische Emirate 626,7 Mio. USD

Darüber hinaus ist der gegenseitige Außenhandelsumsatz mit Frankreich, Deutschland und Indien , die zu den fortschrittlichsten Ländern Europas und Asiens zählen, ebenfalls deutlich gestiegen, wobei die Werte für jedes Land über 400 Mio. USD lagen.

Diese positiven Zahlen zeigen, dass Usbekistans Wirtschaftsdiplomatie weltweit diversifiziert wird, was bedeutet, dass sich die Handelsrichtungen zunehmend erweitern.

Verfolgen Sie auf Zamin stets die zuverlässigsten, interessantesten und wichtigsten Nachrichten über unser Land und die Weltwirtschaft!