Wechselkurse für den 4. Juni bekannt gegeben

·192·Wirtschaft
Wechselkurse für den 4. Juni bekannt gegeben

Die Zentralbank von Usbekistan hat die offiziellen Wechselkurse für Fremdwährungen zum 4. Juni 2026 bekannt gegeben. Demnach stieg der US-Dollar um 36,04 UZS auf 11.970,68 UZS.

• Der Euro fiel um 25,12 UZS auf 13.896,69 UZS.
• Der russische Rubel fiel um 2,14 UZS auf 164,14 UZS.
• Das britische Pfund fiel um 6,24 UZS auf 16.077,15 UZS.
• Der japanische Yen fiel um 0,23 UZS auf 74,71 UZS.
• Der Schweizer Franken fiel um 55,16 UZS auf 15.185,95 UZS.
• Der chinesische Yuan fiel um 1,66 UZS auf 1.764,59 UZS.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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