Wechselkurse für den 4. Juni bekannt gegeben
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• Der Euro fiel um 25,12 UZS auf 13.896,69 UZS.
Die Zentralbank von Usbekistan hat die offiziellen Wechselkurse für Fremdwährungen zum 4. Juni 2026 bekannt gegeben. Demnach stieg der US-Dollar um 36,04 UZS auf 11.970,68 UZS.
• Der Euro fiel um 25,12 UZS auf 13.896,69 UZS.
• Der russische Rubel fiel um 2,14 UZS auf 164,14 UZS.
• Das britische Pfund fiel um 6,24 UZS auf 16.077,15 UZS.
• Der japanische Yen fiel um 0,23 UZS auf 74,71 UZS.
• Der Schweizer Franken fiel um 55,16 UZS auf 15.185,95 UZS.
• Der chinesische Yuan fiel um 1,66 UZS auf 1.764,59 UZS.
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