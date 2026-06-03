Bitcoin-Kurs fällt unter 67.000 USD: Marktangst nimmt zu

Während der Bitcoin-Kurs (BTC) weiter sinkt, ist die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gefallen. Analysten erwarten in Kürze eine „Erholungsrallye“ am Markt. Der analytische Account Cryptic Trades auf X wies auf einen starken Rückgang des Crypto Fear & Greed Index hin. Cointelegraph.com berichtet darüber.

Der Crypto Fear & Greed Index bewertet die Stimmung der Marktteilnehmer anhand verschiedener Indikatoren auf einer Skala von 1 bis 100. Am Mittwoch fiel der Index auf 11/100, was auf „extreme Angst“ unter den Anlegern hindeutet. Dies ist der niedrigste Wert seit dem 5. April dieses Jahres.

Analysten weisen darauf hin, dass die Marktaktivität derzeit gering ist, das Interesse in den sozialen Medien nachgelassen hat und die allgemeine Stimmung negativ ist. Historische Erfahrungen zeigen jedoch, dass Phasen maximaler Angst oft den Grundstein für Preiserholungen legen. Daher bleiben einige Experten langfristig optimistisch für Bitcoin.

Interessanterweise hat Bitcoin in den letzten Wochen den US-Aktienmarkt hinter sich gelassen. Obwohl der S&P 500 am Dienstag auf einem neuen Rekordhoch schloss, bleibt der Kryptomarkt unter Druck. Der Fall des Bitcoin-Kurses unter die Marke von 67.000 USD hat viele Händler zu Vorsichtsmaßnahmen gezwungen.