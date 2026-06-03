Bitcoin testet Februar-Tief zum dritten Mal

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Bitcoin testet Februar-Tief zum dritten Mal

Der Kryptowährungsmarkt ist starken Schwankungen ausgesetzt, da sich der Bitcoin-Preis einem dritten Test seines niedrigsten Standes im Februar dieses Jahres nähert. Analysten bewerten diesen kritischen Punkt als wichtigen Indikator für die zukünftige Marktentwicklung. Coindesk.com berichtet darüber.

Derzeit beobachten Investoren und Händler aufmerksam, ob der Bitcoin-Preis unter dieses Unterstützungsniveau fällt oder im Gegenteil nach oben steigt. Sollte der Preis unter das Februar-Niveau fallen, könnte dies einen langfristigen Abwärtstrend auf dem Markt auslösen.

Globale Wirtschaftsfaktoren, einschließlich der Geldpolitik der Fed und der Inflationsrate, wirken sich direkt auf den Wert von Krypto-Assets aus. Gleichzeitig zeigen andere große Kryptowährungen wie Ethereum und Solana ebenfalls eine Volatilität, die der von Bitcoin folgt.

Laut Analysten von CoinDesk bleiben die Marktinfrastruktur und das institutionelle Interesse an digitalen Vermögenswerten bestehen. Große Plattformen wie Bullish bieten weiterhin Dienstleistungen zur Gewährleistung der Marktstabilität an, doch die kurzfristigen Risiken bleiben hoch.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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