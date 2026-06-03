Hyperliquid-Bär wird zum Bullen nach 46 Millionen USD Verlust bei HYPE-Short

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Hyperliquid-Bär wird zum Bullen nach 46 Millionen USD Verlust bei HYPE-Short

Während der Preis des HYPE-Tokens auf der Hyperliquid-Plattform weiter steigt, war ein großer Krypto-Wal, der auf einen Kursverfall des Assets gesetzt hatte, schließlich gezwungen, seine Position zu schließen. Laut HyperBot-Daten schloss ein als „loracle.hl“ bekannter Trader am Dienstag seine HYPE-Short-Position und verzeichnete einen Verlust von 46,46 Millionen USD. Cointelegraph.com berichtet .

Dieser Trader hatte sehr aggressiv gegen den Markttrend gewettet, was durch die Zahlung von über 54.000 USD an Funding-Gebühren bestätigt wird. Da der HYPE-Preis jedoch weiter stieg, beschloss er, seine Strategie vollständig zu ändern.

Nach der Akzeptanz eines massiven Verlusts wechselte Loracle.hl sofort in eine Long-Position. Laut HypurrScan-Daten eröffnete er eine neue Position im Wert von 5,98 Millionen USD mit 2x Hebel auf 82.200 HYPE zu einem Preis von ca. 70,20 USD. Bis Mittwoch hatte der Trader aufgrund des HYPE-Preisanstiegs auf 72,80 USD über 213.000 USD an nicht realisierten Gewinnen angesammelt.

Der strategische Wandel des Traders beschränkte sich nicht nur auf HYPE. Er ging Long-Positionen in allen Assets ein, die vom BitMEX-Gründer Arthur Hayes als „heilige Dreifaltigkeit“ bezeichnet wurden: HYPE, NEAR und ZEC. Stand Mittwoch wies seine Wallet Engagements von 5,98 Millionen USD in HYPE, 5,46 Millionen USD in ZEC und 2,63 Millionen USD in NEAR auf.

Aktuell generieren diese drei Positionen einen Gesamtgewinn von über 920.000 USD. Der größte Zuwachs entfällt auf ZEC mit über 521.000 USD Gewinn, während HYPE und NEAR positive Ergebnisse von 213.450 USD bzw. 185.900 USD zeigen.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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