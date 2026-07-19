Kasachische Polizei setzt erstmals Roboterhunde ein: Vier Straftäter festgenommen

Eine neue Ära bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Identifizierung von Straftätern hat im benachbarten Kasachstan begonnen. Das Innenministerium des Landes gab bekannt, dass es erstmals in der Geschichte bei öffentlichen Veranstaltungen KI-gestützte Roboterhunde eingesetzt hat. Diese technologische Neuerung bewies ihre Effektivität bereits beim ersten Test, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Der Vorfall ereignete sich während der Feierlichkeiten zum Tag der Metallurgen in der Region Karaganda am 17. und 18. Juli. Mehr als 115.000 Bürger nahmen an dieser öffentlichen Veranstaltung teil, was die Polizeibeamten vor die große Herausforderung stellte, die Sicherheit in einer so großen Menschenmenge zu gewährleisten. Genau in diesem Prozess unterstützte moderne Robotik die Strafverfolgungsbehörden tatkräftig.

Nach Angaben des Pressedienstes des kasachischen Innenministeriums sind die Dienst-Roboterhunde vollständig in die zentrale Informationsdatenbank der Polizei integriert. Dies ermöglicht es dem Roboter, Personen, die von seiner Kamera erfasst werden, in Echtzeit mit den Daten in der Datenbank abzugleichen und gesuchte oder unter Beobachtung stehende Personen sofort zu identifizieren.

Praktische Ergebnisse der KI

Während der Veranstaltung wurden durch den Roboterhund vier Gesetzesbrecher identifiziert und festgenommen. Darunter befand sich ein Bürger, der sich der Unterhaltszahlung entzog, sowie zwei Personen mit Schulden gegenüber dem Staat. Zudem gelang es dem Roboter, einen vorbestraften Mann in der Menge zu entdecken, der gegen eine gerichtliche Auflage verstoßen hatte, seinen Wohnort nicht zu verlassen.

Gegen alle festgenommenen Personen wurden inzwischen von den Polizeibeamten die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen eingeleitet. Dieses Experiment zeigt, dass KI und Robotik bei der schnellen Analyse von Details, die für das menschliche Auge schwer zu erkennen sind, hervorragende Ergebnisse liefern.

Es wird erwartet, dass die Einführung solch hochmoderner Technologien im Bereich der Strafverfolgung in der zentralasiatischen Region das Sicherheitssystem in Zukunft grundlegend verändern wird. Die kasachische Polizei bewertete diesen Einsatz als erfolgreich und plant, Roboterhunde künftig auch bei anderen Großveranstaltungen einzusetzen.