Pau Cubarsís Geständnis vor dem WM-Finale 2026: „Das war mein Traum“

Der spanische Nationalverteidiger Pau Cubarsí erlebt vor dem größten Spiel seiner Karriere gemischte Gefühle. Auf der einen Seite steht der Kampf um den Weltmeistertitel, auf der anderen die Möglichkeit, gegen sein Kindheitsidol Lionel Messianzutreten.

Doch im Finale rücken Emotionen in den Hintergrund. Cubarsí hob besonders einen weiteren Spieler im argentinischen Angriff hervor, der wie Messi jederzeit das Spiel entscheiden kann.

Man darf Álvarez keine Sekunde Freiheit lassen

In einem Interview mit TV3 sagte Cubarsí, dass man Julián Álvarez' Bewegungen genau beobachten müsse.

„Er weiß, wie man Räume findet, nach innen zieht und hat einen großartigen Schuss. Man muss immer nah an ihm dran sein.“

Der spanische Verteidiger glaubt, dass Álvarez den kleinsten Fehler in der gegnerischen Abwehr ausnutzen kann. Ihn auch nur für einen Moment unbewacht zu lassen, könnte im Finale teuer werden.

Messi ist Cubarsís Idol seit Kindheitstagen

Der 19-Jährige machte kein Geheimnis daraus, dass der emotionalste Moment des Finales Lionel Messi auf dem Platz zu begegnen, sein wird.

Cubarsí erzählte, dass er als Kind Trikots mit den Namen von Neymar und Gerard Piqué besaß. Doch Messi hatte in seinem Leben immer einen besonderen Stellenwert.

„Er war eines meiner Idole. Ich und alle Barcelona-Fans haben eine besondere Zuneigung zu ihm.“

Für Cubarsí ist Messi kein gewöhnlicher Gegner. Der argentinische Star war das Aushängeschild des FC Barcelona, als er selbst davon träumte, Profifußballer zu werden.

Ein Traum von vor drei Wochen ist nun Realität

Interessanterweise hatte Cubarsí schon vor der Festlegung der Finalisten den Wunsch geäußert, in einem WM-Finale gegen Messi zu spielen.

Damals betonte er, dass ein solches Spiel die Erfüllung eines Kindheitstraums wäre. Nun treten Spanien und Argentinien tatsächlich um die Trophäe an.

„In diesem Alter die Chance zu haben, mit ihm auf dem Platz zu stehen, ist ein wahr gewordener Traum“, sagte Cubarsí.

Doch nach dem Anpfiff bleibt keine Zeit für Respekt oder Bewunderung. Der spanische Verteidiger muss sich seinem Idol entgegenstellen, seine Aktionen einschränken und versuchen, den Titel für sein Team zu holen.

Spaniens Abwehr steht vor der härtesten Prüfung

Das Zusammenspiel zwischen Messi und Álvarez im argentinischen Angriff wird eine der größten Gefahren für Spanien sein. Während Messi sich tiefer fallen lässt, um das Spiel zu lenken, stößt Álvarez in die Lücken hinter der Abwehr.

Daher ist das Finale für Cubarsí nicht nur ein Treffen mit einem Kindheitsidol, sondern auch die größte professionelle Prüfung seiner Karriere. Spanien plant keine Manndeckung gegen Messi, wird ihm aber kollektiv besondere Aufmerksamkeit schenken.

Das symbolische Bild des Finales ist bereit: Cubarsí, der Messi gestern noch im Fernsehen verfolgte, kämpft heute gegen ihn um den Weltmeistertitel. Der Traum ist wahr geworden – nun bleibt abzuwarten, wie er ihn vollendet.