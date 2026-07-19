Siebenjähriges Mädchen nach drei Tagen auf See lebend gefunden

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Siebenjähriges Mädchen nach drei Tagen auf See lebend gefunden

Fünf Menschen, die nach einem Bootsunglück vor der Küste Indonesiens drei Tage auf offener See überlebt haben, wurden gerettet. Unter ihnen befindet sich ein siebenjähriges Mädchen. Die Suche nach mindestens 20 Vermissten dauert derzeit an. Dies berichtete Al Jazeera .

Es wurde bekannt gegeben, dass die Überlebenden — ein Mann, drei Frauen und ein siebenjähriges Mädchen — am Abend des 18. Juli von einem Fischerboot in der Nähe der Insel Matallang bei Sulawesi entdeckt wurden. Anschließend wurden sie auf ein Rettungsschiff gebracht.

Berichten zufolge KM Nurul Salsa sank das Boot am 15. Juli, nachdem der Motor ausgefallen war. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich insgesamt 78 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord.

Nach Angaben der Geretteten nutzten sie Fischernetze, Plastikkanister und verschiedene im Wasser treibende Trümmerteile, um an der Oberfläche zu bleiben. Einige schafften es, diese mit Seilen zu verbinden, um provisorische Schwimmhilfen zu bauen.

Der Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes, Muhammad Arif Anwar, erklärte, dass nach dem Untergang des Schiffes jeder versuchte, sein Leben mit den Gegenständen zu retten, die er greifen konnte.

Die Geretteten gaben an, dass sie ursprünglich eine Gruppe von 25 Personen waren, jedoch aufgrund starker Winde und Meeresströmungen voneinander getrennt wurden.

Lokalen Medienberichten zufolge wurden bereits am ersten Tag nach dem Bootsunglück 47 Menschen gerettet. Zudem wurde der Tod einer Person bestätigt.

Derzeit sind fünf Rettungsschiffe, ein Aufklärungsflugzeug sowie ein Hubschrauber an der Suche nach den Vermissten beteiligt.

IndonesienSulawesiRettungBootsunglückAl Jazeera
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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