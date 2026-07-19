Live-Übertragung des Spiels Spanien gegen Argentinien

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Live-Übertragung des Spiels Spanien gegen Argentinien

Im Finale der Weltmeisterschaft 2026 treffen die Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien aufeinander. Das Spiel beginnt morgen um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit im MetLife Stadium in East Rutherford, im Großraum New York. Die neuesten Informationen zu den Startaufstellungen, Ersatzspielern und Trainern werden auf unserer Website veröffentlicht, sobald sie vor dem Spiel bekannt gegeben werden.

Sie können das Finalspiel über unseren Live-Ticker auf unserer Website verfolgen. Während des Spiels werden Tore, gefährliche Situationen, gelbe und rote Karten, Auswechslungen sowie andere wichtige Ereignisse in Echtzeit berichtet.

Den Prognosen vor dem Spiel zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit eines Sieges für Spanien in der regulären Spielzeit bei 42 Prozent. Auf Argentinien entfallen 27 Prozent, während die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in die Verlängerung geht, 31 Prozent beträgt.

Verfolgen Sie alle Details des Finales zwischen Spanien und Argentinien über unseren Live-Ticker auf unserer Website.

SpanienArgentinienWeltmeisterschaftEast RutherfordFinale
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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