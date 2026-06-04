Revolut plant Stablecoin-Einführung durch Eröffnung einer US-Bank

Der Fintech-Gigant Revolut plant, über seine zukünftige US-Bank Stablecoins anzubieten. Laut dem US-CEO des Unternehmens, Cetin Duransoy, werden Kunden der Bank, deren Start für nächstes Jahr erwartet wird, Zugang zu FDIC-versicherten Konten, Mehrwährungsdepots, Aktienhandel und Kryptowährungsdiensten haben. Cointelegraph.com berichtet .

Revolut zielt zunächst darauf ab, Privat- und Geschäftskunden mit Bedarf an internationalen Bankdienstleistungen zu gewinnen. Im März beantragte das Unternehmen eine nationale US-Banklizenz. Diese Lizenz würde es Revolut ermöglichen, versicherte Bankprodukte landesweit unter einem einzigen bundesstaatlichen Regulierungsrahmen anzubieten.

Der Stablecoin-Markt wächst derzeit rasant und erreichte laut DefiLlama-Daten ein Volumen von 319,5 Mrd. USD gegenüber 247 Mrd. USD im Vorjahr. Revolut hat seinen Kunden außerhalb der USA bereits ermöglicht, Zahlungen per Bankkarte in den Stablecoins USDT und USDC durchzuführen.

Die Aktivität in der Branche beschränkt sich nicht nur auf Revolut. Die SoFi Bank hat den SoFiUSD-Token in den Netzwerken Ethereum und Solana eingeführt, während MoneyGram in Partnerschaft mit der Stripe-Plattform den Stablecoin MGUSD vorgestellt hat. Zudem haben Unternehmen wie Nubank und Crypto.com bedingte Genehmigungen zur Gründung nationaler Banken in den USA erhalten.