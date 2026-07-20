Apple erobert den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt von NVIDIA zurück

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Apple erobert den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt von NVIDIA zurück

Das Rennen zwischen den Giganten der Technologiewelt hat eine neue Stufe erreicht. Apple hat NVIDIA bei der Marktkapitalisierung überholt und ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Diese Veränderung spiegelt die sich wandelnde Stimmung und Strategien der Investoren auf dem AI-Markt wider. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zum Handelsschluss am Freitag erreichte der Marktwert von Apple etwa 4,88 Billionen Dollar. Gleichzeitig fielen die Aktien von NVIDIA um 3,5 %, wodurch seine Kapitalisierung auf 4,86 Billionen Dollar sank. Laut ixbt.com war NVIDIA im Oktober letzten Jahres das erste Unternehmen der Geschichte, das die 5-Billionen-Dollar-Marke knackte, doch die Marktführerschaft ist nun wieder an den Giganten aus Cupertino übergegangen.

Neue Strategie im AI-Rennen

Bis vor Kurzem galt Apple als Nachzügler im AI-Rennen, da das Unternehmen nicht so massiv in die Entwicklung eigener großer Sprachmodelle investierte wie Microsoft oder Google. Doch das lang erwartete Siri-Update und die Entscheidung, AI-Modelle von Drittanbietern in das System zu integrieren, haben das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen.

Anstatt seine fundamentalen Modelle von Grund auf neu zu entwickeln, entschied sich Apple dafür, fertige Lösungen geschickt in sein Ökosystem zu integrieren. Die rekordverdächtigen Finanzergebnisse des letzten Quartals bewiesen die Effektivität dieses Geschäftsmodells. Dies führte dazu, dass Investoren ihren Fokus von reinen AI-Chip-Herstellern zurück auf Software und Konsumgüter verlagerten.

Rückgang auf dem Halbleitermarkt

Der Rückgang der NVIDIA-Aktien hängt mit einem allgemeinen Trend in der Halbleiterindustrie zusammen. Der Index der Halbleiterhersteller ist von seinem historischen Höchststand um fast 19 % gefallen. Marktteilnehmer bewerten derzeit neu, wie nachhaltig das AI-bezogene Wachstum tatsächlich ist.

Gleichzeitig verlagert sich der Fokus des Marktes auf Hersteller von Speicherchips. Während Micron beispielsweise im Mai eine Kapitalisierung von 1 Billion Dollar erreichte, debütierte SK Hynix diesen Monat an der Nasdaq-Börse. Diese Unternehmen profitieren stark von langfristigen Verträgen zur Lieferung notwendiger Komponenten für AI-Systeme.

Experten betonen, dass der Wechsel an der Spitze nicht bedeutet, dass die Position von NVIDIA geschwächt ist. Das Unternehmen dominiert weiterhin den Markt für GPUs, die eine Schlüsselrolle in der AI-Infrastruktur spielen. Für Apple liegen die Hauptrisiken in steigenden Preisen für Speicherchips und möglichen Preiserhöhungen bei Produkten aufgrund neuer Zölle, was sich in Zukunft auf das Verkaufsvolumen auswirken könnte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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