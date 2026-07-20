Netflix übernimmt das von Ben Affleck gegründete KI-Startup für 587 Millionen Dollar

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Netflix übernimmt das von Ben Affleck gegründete KI-Startup für 587 Millionen Dollar

Netflix, die weltweit größte Streaming-Plattform, hat Details zur Übernahme von InterPositive bekannt gegeben, einem KI-Startup, das von Hollywood-Star Ben Affleck gegründet wurde. Das Unternehmen gab an, 587 Millionen Dollar in bar für die Transaktion ausgegeben zu haben. Dieser Schritt unterstreicht einmal mehr die wachsende Bedeutung moderner Technologien in der Filmindustrie. Dies berichtet Techcrunch.com .

Die Vereinbarung wurde erstmals im März dieses Jahres angekündigt, doch die finanziellen Bedingungen wurden damals geheim gehalten. Während Bloomberg zuvor schätzte, dass der Deal einen Wert von bis zu 600 Millionen Dollar erreichen könnte, bestätigten die neuesten Berichte von Netflix die genauen Zahlen. Ben Affleck betonte, dass das Ziel des Projekts darin bestehe, "die Kraft der menschlichen Kreativität zu schützen".

Neue Möglichkeiten für Filmemacher

Die von dem Startup InterPositive entwickelten KI-Tools bieten Regisseuren und Kameraleuten große Unterstützung bei der Postproduktion, insbesondere bei der Bildbearbeitung. Laut Affleck ist die Technologie darauf spezialisiert, reale Probleme am Set zu beheben, darunter fehlende Aufnahmen, Szenen, bei denen der Hintergrund ausgetauscht werden muss, oder Fehler bei der Beleuchtung.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird das gesamte Team von InterPositive zu Netflix wechseln. Ben Affleck selbst wird dem Unternehmen weiterhin als leitender Berater zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft dem Streaming-Giganten dabei hilft, bei der Erstellung seiner Originalinhalte erheblich Zeit und Kosten zu sparen.

In seinem jüngsten Finanzbericht merkte Netflix an, dass es bereits umfassend KI-Technologien einsetzt. Berichten zufolge wurden in fast 300 Filmen und Serien auf der Plattform generative KI-Elemente verwendet. Dies umfasst nicht nur Spezialeffekte, sondern auch Schnitt- und Tonbearbeitungsprozesse.

Obwohl die Haltung gegenüber KI in Hollywood unterschiedlich ist, zeigt die Tatsache, dass große Akteure wie Netflix Millionen in diesen Bereich investieren, dass sich die Art und Weise, wie Filme produziert werden, in Zukunft grundlegend ändern wird. Die Technologien von InterPositive könnten nun exklusiv für Netflix-Projekte eingesetzt werden, was den Wettbewerbsvorteil der Plattform weiter ausbaut.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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