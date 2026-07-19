Call of Duty kommt ins Kino: Taylor Sheridan arbeitete am Drehbuch

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Call of Duty kommt ins Kino: Taylor Sheridan arbeitete am Drehbuch

Die weltberühmte Call of Duty-Videospielreihe bereitet sich endlich auf den Sprung auf die große Leinwand vor. Die Studios Paramount Pictures und Activision Blizzard haben offiziell bestätigt, dass ein Spielfilm auf Basis dieses Franchise gedreht wird. Es wird erwartet, dass dieses Projekt eines der am meisten erwarteten Ereignisse des Jahres wird, nicht nur für Gamer, sondern auch für Fans des Action-Genres. Dies berichtet Ixbt.com .

Auf dem Fanatics Fest in New York gab Regisseur Peter Berg erste Details zu dieser Adaption bekannt. Ihm zufolge basiert die Handlung des Films auf dem populärsten Universum der Call of Duty-Welt — Modern Warfare. Die Weltpremiere ist derzeit für den 30. Juni 2028 geplant, und die Vorbereitungsarbeiten für das Projekt haben bereits begonnen.

Hollywoods Top-Drehbuchautoren beteiligt

Um den Erfolg des Projekts zu sichern, hat Paramount Pictures einige der einflussreichsten Kreativen Hollywoods engagiert. Am Drehbuch arbeitet Regisseur Peter Berg gemeinsam mit dem berühmten Taylor Sheridan. Sheridan ist bekannt für seine dramatischen und spannungsgeladenen Projekte wie "Yellowstone", "Landman", "Sicario" und "Wind River". Sein Stil gilt als die perfekte Wahl, um die militärisch-politischen Konflikte der Modern Warfare-Reihe filmisch umzusetzen.

Die Modern Warfare-Reihe hat der Videospielgeschichte Kultfiguren wie Captain Price, Ghost und Makarov beschert. Obwohl der Film in diesem Universum spielt, halten die Macher geheim, ob diese Charaktere im Film auftreten werden. Die Besetzung und die zentralen Handlungsstränge werden ebenfalls noch unter Verschluss gehalten.

Neuigkeiten und Erwartungen aus der Gaming-Welt

Berichten zufolge erwarten die Fans vor der Filmpremiere auch neue Spiele. Insbesondere Call of Duty: Modern Warfare 4 soll am 23. Oktober 2026 erscheinen. Das Spiel wird für folgende Plattformen angepasst:

  • PC;
  • PlayStation 5;
  • Xbox Series X|S;
  • Nintendo Switch 2.
Wie ixbt.com schreibt, wird dieser Film die Marke Call of Duty auf ein neues Level heben. Die Spieleserie ist auch bei Gamern in Usbekistan sehr beliebt, und die Modern Warfare-Teile gehören zu den meistgespielten Projekten in Internetcafés und auf Heimkonsolen. Daher wird die Premiere 2028 zweifellos auch in den lokalen Kinos auf großes Interesse stoßen.

Genaue Informationen zum Budget des Projekts oder zum Beginn der Dreharbeiten gibt es noch nicht. Die Beteiligung von Profis wie Taylor Sheridan deutet jedoch darauf hin, dass der Film nicht nur ein weiterer Actionfilm auf Basis eines Spiels wird, sondern ein hochwertiges Werk mit einem tiefgründigen Drehbuch.

Call Of DutyModern WarfareParamount PicturesTaylor SheridanKino
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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