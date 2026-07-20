Pulsar-System als GPS-Alternative: Zentimetergenauigkeit und 100-fach stärkeres Signal

Das US-Unternehmen Xona Space Systems bereitet eine Revolution in der globalen Navigation vor. Das in der Entwicklung befindliche Pulsar-System soll eine ernsthafte Alternative zur herkömmlichen GPS-Technologie darstellen. Dieses Satellitennetzwerk im Low Earth Orbit (LEO) wird in der Lage sein, ein Signal auszustrahlen, das 100-mal stärker ist als das heutiger Systeme. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist der Start der ersten sechs Seriensatelliten des Pulsar-Systems für Oktober dieses Jahres geplant. Das Unternehmen strebt an, seine ersten kommerziellen Dienste bis 2027 aufzunehmen. Bei voller Kapazität wird das System aus 258 Einheiten bestehen und die Bestimmung von Koordinaten mit einer Genauigkeit von wenigen Zentimetern an jedem Punkt der Erde ermöglichen.

Nahtlose Konnektivität und Sicherheit im städtischen Umfeld

Aktuelle GPS-Systeme haben mit Problemen wie Signalverlust zwischen hohen Gebäuden, in dichten Wäldern oder in geschlossenen Räumen zu kämpfen. Die Positionierung von Pulsar im niedrigen Orbit und die hohe Signalstärke helfen, diese Hindernisse zu überwinden. Dies ist besonders wichtig für autonom fahrende Fahrzeuge und Drohnen.

Darüber hinaus wird das neue System so konzipiert, dass es deutlich widerstandsfähiger gegen Cyberangriffe ist, insbesondere gegen Jamming- und Spoofing-Versuche. Bei Tests des Pulsar-0-Prototyps, der im Juli 2025 mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete gestartet wurde, konnte der Wirkungsbereich von Störgeräten um 95 Prozent reduziert werden.

Hochpräzise Zeitsynchronisation

Neben der Navigation bietet das Pulsar-System eine hochpräzise Zeitsynchronisation für Finanzmärkte, Telekommunikationsnetze und data-centers. Die Ingenieure von Xona Space Systems planen, auf die teuren Atomuhren in GPS-Satelliten zu verzichten und stattdessen durch spezielle Softwaremethoden eine Genauigkeit von 10 Nanosekunden zu erreichen.

Ein einzigartiger Aspekt des neuen Systems ist die Kompatibilität mit der bestehenden Infrastruktur. Laut Unternehmensangaben können viele aktuelle GPS-Empfänger das Pulsar-Signal durch ein einfaches Software-Update empfangen, ohne dass die Hardware ausgetauscht werden muss. Kooperationsprogramme mit Herstellern von Navigationsgeräten wurden bereits gestartet.

Für sich schnell entwickelnde Regionen könnten solche Technologien in Zukunft neue Möglichkeiten für die Präzisionslandwirtschaft, die Optimierung von Logistiksystemen und die Umsetzung von Smart-City-Projekten eröffnen. Die steigende Anzahl von Satelliten im niedrigen Orbit wird die Qualität der globalen digitalen Kommunikation auf ein neues Niveau heben.