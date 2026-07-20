Spanien besiegt Argentinien und wird Weltmeister 2026

Im Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besiegte Spanien Argentinien mit 1:0 und wurde Weltmeister.

In der regulären Spielzeit des entscheidenden Spiels fielen keine Tore, sodass die Partie in die Verlängerung ging. In der 106. Minute erzielte Ferran Torres den Führungstreffer für Spanien. Dieses Tor entschied das Finale.

Argentinien musste nach einer Roten Karte für Enzo Fernández in der 90.+3 Minute in Unterzahl weiterspielen. Dies beeinträchtigte die Chancen des Teams in der Verlängerung.

Statistisch gesehen war Spanien deutlich überlegen. Das Team gab 20 Schüsse ab, davon 11 auf das Tor. Argentinien kam auf lediglich 3 Schüsse, von denen keiner das Ziel fand.

Auch beim Ballbesitz dominierte Spanien mit 68 Prozent, während Argentinien auf 32 Prozent kam. Spanien spielte 803 Pässe, Argentinien brachte es auf 445.

Die Passgenauigkeit lag bei Spanien bei 90 Prozent und bei Argentinien bei 78 Prozent. Auch bei den Eckbällen lagen die Spanier mit 9:4 vorne.

Damit ist Spanien der Sieger der WM 2026. Argentinien beendet das Turnier nach der Finalniederlage als Zweitplatzierter.