Der Weg ins All für alle: Menschen mit Behinderungen können die besten Astronauten sein

Lange Zeit war die Luft- und Raumfahrt ein geschlossener Club für Männer mit perfekter körperlicher Fitness und militärischer Erfahrung. Moderne Forschungen und neue Missionen ändern diese Ansichten jedoch grundlegend. Laut einer neuen Vereinbarung zwischen der UK Space Agency und dem Privatunternehmen Vast wird der paralympische Sprinter John McFall voraussichtlich 2027 ins All fliegen. Der Flug des Athleten, der einen Teil seines Beins verloren hat und eine Prothese trägt, ist nicht nur ein Zeichen für Inklusivität, sondern der Beginn einer neuen Ära in der Weltraummedizin. Dies berichtet Ixbt.com .

Experten glauben, dass bestimmte physiologische Merkmale von Menschen mit Behinderungen bei Langzeit-Weltraummissionen, wie etwa einem Flug zum Mars, unerwartete Vorteile bieten könnten. Bei Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Amputationen verteilt sich das Körpergewicht anders, und die Reaktion auf die Flüssigkeitsbewegung im Körper bei Schwerelosigkeit ist einzigartig. Dies könnte die Anpassung an die Unannehmlichkeiten im Weltraum erleichtern.

Historische Experimente und die Geheimnisse der Ausdauer

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Frauen und Menschen mit bestimmten körperlichen Merkmalen in NASA -Studien oft besser abschnitten als männliche Piloten. In den 1960er Jahren gehörten Pilotinnen wie Jerrie Cobb zu den besten 2 Prozent der Kandidaten bei Ausdauertests, und Wally Funk konnte dreimal länger in einer Isolationskammer bleiben als der von männlichen Astronauten aufgestellte Rekord. Aufgrund der damaligen militärischen Anforderungen wurde ihnen jedoch die Möglichkeit verwehrt, ins All zu fliegen.

Ein weiterer interessanter Fall wurde in den 1950er Jahren beobachtet: Die NASA untersuchte 11 Männer mit Hörschädigungen, um das Vestibularsystem zu erforschen. Es stellte sich heraus, dass diese Personen, deren Innenohrfunktion beeinträchtigt war, ihre Leistungsfähigkeit selbst unter Bedingungen starker Erschütterungen und Rotation nicht verloren. Erfahrene Piloten hingegen litten in solchen Situationen unter starker Übelkeit und Orientierungslosigkeit. Heute haben 60-80 Prozent der Astronauten in den ersten Tagen im All genau mit diesem Problem zu kämpfen.

Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg

Bei unerwarteten Notfällen im Weltraum können die täglichen Anpassungsfähigkeiten von Menschen mit Behinderungen nützlich sein. Als beispielsweise der italienische Astronaut Luca Parmitano 2013 einen Weltraumausstieg unternahm, drang Wasser in seinen Helm ein und schränkte seine Sicht und sein Gehör fast vollständig ein. Er schaffte es, sich allein durch Tastsinn und Orientierung an einen sicheren Ort zurückzukehren. Solche Fähigkeiten sind bei Mars-Missionen, bei denen die Kommunikation mit der Erde bis zu 20 Minuten verzögert ist, entscheidend.

Die Raumfahrtindustrie hat bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen:

Im Jahr 2021 war Hayley Arceneaux die erste Person mit einer Knochenprothese, die im Rahmen der Inspiration4-Mission von SpaceX ins All flog;

Im Jahr 2025 wird die Ingenieurin Michaela Benthaus voraussichtlich die erste Rollstuhlfahrerin sein, die an einem suborbitalen Flug teilnimmt;

Die Mission von John McFall wird der erste Fall sein, in dem eine Person mit Behinderung von einer großen staatlichen Agentur für langfristige wissenschaftliche Forschung eingesetzt wird.

Laut ixbt.com erweitert die Entwicklung solcher Programme nicht nur den Kreis der Teilnehmer, sondern hilft auch dabei, sicherere und zuverlässigere Systeme für alle Astronauten zu schaffen. Weltraumexpeditionen erfordern keine idealen Bedingungen, sondern ein Team, das sich an jedes unbekannte Problem anpassen kann.